[글로벌 마켓 리포트 7월 3일]

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AI 핵심 요약

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  • 미 뉴욕증시가 2일 혼조세로 마감했다
  • 미 고용지표 부진에 금값 오르고 달러 약세였다
  • 유럽증시는 헬스케어 강세 속 일제히 상승했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 2일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 혼조세로 마감했다.

이날 다우지수는 전장보다 594.83포인트(1.14%) 상승한 5만2900.07에 마감해 사상 최고치를 경신했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.01포인트(0.00%) 오른 7483.24를 기록했다. 반면 기술주 중심의 나스닥 지수는 207.36포인트(0.80%) 하락한 2만5832.87로 집계됐다.

이날 나스닥 지수를 짓누른 것은 반도체였다. 필라델피아 반도체지수(SOX)는 이날도 5.44% 밀리며 이틀간 낙폭이 12%에 달했다. 기술주는 1.46% 내려 S&P500 업종 가운데 가장 큰 하락세를 보였다.

엔비디아는 1.38% 밀렸고 마이크론은 5.51% 하락했다. 샌디스크는 14.13% 내렸으며 마벨 테크놀로지의 주가도 9.84% 급락했다.

기타 특징주를 보면 테슬라는 2분기 인도 실적이 예상을 웃돌았지만 주가는 7.49% 급락했다. 실적 발표를 앞두고 이번 주 크게 올랐던 데 따른 반락으로 풀이된다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 미 고용지표 부진에 금 상승

금값은 올랐다. 예상보다 부진한 미국의 비농업부문 고용지표 발표 이후 올해 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 낮아졌다는 인식이 확산되면서다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 1.1% 상승한 온스당 4,125.70달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 3일 2시 20분 기준 온스당 4,116.54달러로 2.2% 올랐다.

미국 노동부는 지난달 비농업부문 고용이 5만7,000명 증가했다고 발표했다. 이는 예상치 11만 명 증가를 크게 밑도는 수준이다. 실업률은 4.2%를 기록했다. 이는 하루 전 발표된 미국의 6월 민간고용 증가 폭이 시장 예상치를 밑돌았다는 보고서에 이어 나온 결과다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면, 시장에서는 오는 9월까지 연준이 금리를 인상할 가능성을 약 51%로 반영하고 있다. 이는 이번 고용지표 발표 전의 66%에서 크게 낮아진 수준이다.

유가는 미국 독립기념일 연휴를 앞두고 원유 공급을 확보하려는 매수세가 유입되면서 소폭 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 11센트(0.16%) 상승한 배럴당 68.69달러로 장을 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 9월물은 배럴당 23센트(0.32%) 오른 71.80달러에 거래를 마쳤다.

미 달러화와 일본 엔화 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 부진한 고용지표에 달러 '털썩'

고용지표 발표 후 달러화와 미 국채 수익률은 동반 약세를 연출했다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.56% 하락한 100.83을 기록했고, 장중에는 100.55까지 떨어져 6월 18일 이후 최저치를 나타냈다. 이는 4월 30일 이후 최대 일일 낙폭이다.

유로화는 0.52% 오른 1.1435달러를 기록했고 장중에는 1.1472달러까지 상승하며 6월 22일 이후 최고치를 기록했다.

일본 엔화는 일본 당국의 외환시장 개입 가능성이 부각되면서 달러 대비 0.95% 급등한 달러당 161.04엔을 기록했다. 장중에는 160.62엔까지 오르며 6월 18일 이후 최고 수준을 나타냈다.

벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 장중 4.5051%까지 오르며 6월 23일 이후 최고치를 기록했지만 고용지표 발표 이후 상승폭을 대부분 반납해 0.4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.479%로 거래를 마쳤다. 주간 기준으로는 약 11bp 상승해 3주 연속 하락세를 끝내고 5월 중순 이후 가장 큰 주간 상승폭을 기록할 것으로 예상됐다.

연준 정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 3.1bp 하락한 4.133%를 기록하며 3거래일 연속 상승세를 마감할 것으로 예상됐다. 반면 30년물 국채 수익률은 1.5bp 오른 4.981%를 기록했다.

◆ 유럽증시는 일제히 상승

유럽 주요국 증시는 미국 고용지표를 소화하며 일제히 상승 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 9.04포인트(1.41%) 오른 648.35로 장을 마쳤다. 이 지수는 개장과 함께 잠깐 약보합세를 보였지만 이후 시간이 갈수록 상승세를 강화했다. 이틀 만에 전고점(641.73)을 훌쩍 뛰어넘었다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 540.60포인트(2.16%) 뛴 2만5580.88로, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 174.53포인트(1.67%) 상승한 1만652.87로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 137.57포인트(1.65%) 전진한 8474.86에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 823.62포인트(1.60%) 오른 5만2428.18로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 265.20포인트(1.37%) 상승한 1만9671.80에 마감했다.

제초제 라운드업.[사진=로이터 뉴스핌]

주요 섹터 중에서는 헬스케어 지수는 3.3% 상승해 가장 강세를 보였다. 독일 제약·생명과학 기업 바이엘(Bayer)은 미국 제초제 라운드업(Roundup) 사업을 '루베온(Ruveon)'이라는 새로운 사업부로 통합한다고 발표한 뒤 8.9% 급등했다.

반면 기술 업종 지수는 2.1% 떨어져 유일하게 하락세를 보였다. 프랑스 반도체 소재 기업 소이테크(Soitec)는 4.2% 하락했고, 독일 반도체 장비 제조업체 아이스트론(Aixtron)은 약 10% 급락했다.

아시아 증시와 전날 미국 증시에서 인공지능(AI) 관련 종목이 급락한 영향으로 유럽 AI 관련주도 동반 약세를 보인 것으로 해석됐다.

wonjc6@newspim.com

 

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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