아우디코리아, FC 바이에른 선수 에스코트 어린이 모집

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 아우디코리아가 FC 바이에른 뮌헨과 함께하는 '아우디 써머투어 2026'의 일환으로 플레이어 에스코트 참가자를 모집한다.

FC 바이에른 뮌헨 선수들과 함께 입장하는 '플레이어 에스코트'. [사진=아우디코리아]

아우디코리아는 8월 4일 제주월드컵경기장에서 열리는 '아우디 풋볼 써밋 2026' 친선경기에서 FC 바이에른 뮌헨 선수들과 함께 입장할 어린이 8명을 선발한다고 3일 밝혔다.

이번 경기는 독일 분데스리가 명문 구단 FC 바이에른 뮌헨과 K리그1 제주 SK FC가 맞붙는 국제 친선 경기다. FC 바이에른 뮌헨의 첫 제주 방문으로 국내 축구 팬들의 관심이 예상된다.

플레이어 에스코트 참가 신청은 7월 6일부터 20일까지 전국 34개 아우디 공식 전시장에서 진행된다. 참가 희망자는 전시장에서 팬 레터를 작성해 응모할 수 있다.

대상은 만 6~10세 어린이이며 신장 140cm 이하 기준을 충족해야 한다. 최종 선발된 어린이는 경기 당일 선수들과 함께 경기장에 입장하고, 보호자 1인과 함께 현장에서 경기를 관람할 수 있다.

아우디는 FC 바이에른 뮌헨과 장기 파트너십을 이어오고 있다. 매 시즌 선수단에 순수전기 프리미엄 모델을 제공하고, 훈련장과 알리안츠 아레나에 전기차 충전 인프라를 구축하는 등 지속가능한 모빌리티 환경 조성에도 협력하고 있다.

chanw@newspim.com