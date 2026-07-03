정성호 "이만희 수감자료 유출 의혹 철저 조사"…법무부 감찰 착수

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정성호 법무 "철저한 감찰과 수감시설 긴급 점검"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자= 법무부가 신천지예수교증거장막성전(신천지) 이만희 총회장의 2020년 구치소 수감 당시 수감 상황이 기록된 일지가 외부로 유출됐다는 의혹에 대한 조사에 착수한다.

정성호 법무부 장관은 3일 자신의 페이스북을 통해 "2020년 이 총회장 구속 당시 신도인 교도관이 교정시설 내부 자료를 유출하고, 이 총회장의 보석 석방을 위한 '낙상 사고'까지 연출하려 했다는 의혹이 제기됐다"며 "진상을 밝히기 위한 철저한 감찰과 수감시설 긴급 점검에 신속히 착수해 확인되는 위법에 상응하는 법적, 행정적 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

법무부가 신천지예수교증거장막성전(신천지) 이만희 총회장의 2020년 구치소 수감 당시 수감 상황이 기록된 일지가 외부로 유출됐다는 의혹에 대한 조사에 착수한다. 사진은 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이 총회장이 지난 6월 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

앞서 JTBC는 지난 2일 이 총회장이 2020년 수원구치소에 수감됐을 당시 신천지 신도인 교도관이 그의 취침과 기상, 식사, 화장실 이용 등 일과를 시간대별로 기록한 수감 보고서를 작성해 신천지 지휘부에 전달했다고 보도했다.

이 보고서는 전주지파장을 거쳐 지파장들이 모이는 신천지 본부 회의에서 공유된 것으로 전해졌다.

정 장관은 "이 총회장이 현재 신도 강제 집단 입당 사건으로 다시 구속 수감 중인 상황인 만큼 이번 사안을 결코 가볍게 볼 수 없다"고 말했다.

이어 정 장관은 "유사한 일의 반복을 막기 위해 향후 사회적 영향력이 큰 수용자가 교정시설 내부에 부당한 영향력을 행사하거나 외부와 결탁하는 일을 제도적으로 차단할 개선책도 마련하겠다"고 덧붙였다.

pmk1459@newspim.com