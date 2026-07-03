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한국투자증권, 글로벌 부동산 투자사 'CEO 초청 행사' 개최

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  • 한국투자증권이 2일 글로벌 부동산 운용사 초청 행사를 열었다.
  • 국내 부동산 투자환경과 협력 방안을 공유했다고 밝혔다.
  • PF·대체투자 경쟁력 강화와 공동투자 확대를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 부동산 시장 전망 공유 및 공동 투자·협력 확대 방안 논의

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권이 글로벌 부동산 대체투자 운용사와 투자기관 대표들을 초청해 국내 부동산 시장 투자 환경과 협력 방안을 논의했다.

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 2일 서울 여의도 본사에서 글로벌 부동산 대체투자 운용사 및 투자기관(LP·GP) 대표들을 초청해 'CEO 네트워크 행사'를 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 국내 부동산 시장 변화와 투자 트렌드에 대한 정보를 공유하고 글로벌 투자기관과의 협력 기반을 확대하기 위해 마련됐다.

[사진=한국투자증권]

한국투자증권은 이번 행사를 계기로 글로벌 운용사와의 네트워크를 넓히고 국내외 투자자에게 투자 기회를 제공할 수 있는 협업 체계를 강화한다는 계획이다.

최근 국내 부동산 시장은 금리 환경 변화와 자산 선별 투자 기조 확산에 따라 섹터별 투자 기회가 나타나고 있다. 한국투자증권은 글로벌 투자기관이 한국 시장에 대한 관심을 이어가고 있으며, 국내 금융기관과의 협업을 통해 투자처 발굴을 추진하고 있다고 설명했다.

한국투자증권은 글로벌 운용사들과의 협력을 바탕으로 국내 부동산 시장 내 투자 기회를 발굴하고 있다. 또 대체투자 자산 전반에서 딜 소싱 역량을 강화하며 국내외 투자자를 연결하는 역할을 수행하고 있다고 밝혔다.

이날 행사에는 ARA자산운용, 아레스(Ares), BGO, 인베스코(Invesco), 스타우드 캐피탈(Starwood Capital), TPG AG, 워버그 핀커스(Warburg Pincus), 애버딘(Aberdeen), 액티스(Actis), 캐피탈랜드(CapitaLand), 하인즈(Hines), M&G 리얼에스테이트, 메이플트리(Mapletree), 큐브 인더스트리얼(Qube Industrial) 등 글로벌 부동산 운용사와 투자기관 대표들이 참석했다.

참석자들은 국내 부동산 시장 전망과 투자 환경 변화에 대한 의견을 공유했다. 향후 공동 투자와 협력 확대 방안도 논의했다.

또 글로벌 자본과 국내 투자 기회를 연결하기 위한 협업 모델과 시장 대응 전략에 대해서도 의견을 나눴다.

김성환 한국투자증권 사장은 "글로벌 운용사들과의 파트너십은 국내 부동산 시장과 글로벌 자본을 연결하는 플랫폼 역할을 하고 있다"며 "해외 투자기관들과의 네트워크를 바탕으로 투자 기회를 발굴하고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 및 대체투자 시장에서 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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