노랑풍선, AI 환불캘린더로 취소 수수료 즉시 확인

국제선 항공권 취소 규정을 달력 형태로 시각화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 국제선 항공권 취소 시 예상 환불 수수료를 달력 형태로 안내하는 'AI 환불캘린더' 서비스를 도입했다고 3일 밝혔다.

노랑풍선은 국제선 항공권은 항공사와 운임 종류에 따라 취소 및 환불 규정이 다르고, 취소 시점에 따라 위약금도 달라진다고 설명했다. 이러한 정보 접근의 어려움을 해소하기 위해 AI 기반 환불 안내 서비스를 개발했다고 전했다.

회사에 따르면 'AI 환불캘린더'는 국제선 항공권 요금 규정 중 취소 및 환불 수수료 관련 내용을 AI가 실시간으로 분석해 고객이 이해하기 쉬운 달력 형태로 시각화한 서비스다. 고객은 원하는 날짜를 선택하면 출발까지의 잔여일과 예상 취소 수수료를 원화 및 외화 기준으로 한눈에 확인할 수 있다.

복잡한 영문 요금 규정을 직접 확인하거나 상담을 거치지 않아도 환불 금액을 파악할 수 있어 불필요한 위약금 발생을 줄이고 취소 시점을 스스로 판단할 수 있도록 돕는다. 갈 때와 올 때 서로 다른 항공사를 이용하는 멀티 티켓의 경우에도 여정별 탭을 통해 각각의 취소 수수료를 구분해 제공한다.

'AI환불캘린더' 예시 이미지. [사진=노랑풍선]

서비스는 노랑풍선 홈페이지와 모바일 앱은 물론 네이버, 스카이스캐너, 카약 등 주요 항공권 비교 플랫폼과도 연동된다. 예약 정보 입력 화면과 마이페이지, 1:1 온라인 상담 등 주요 화면에 'AI 환불캘린더' 버튼을 배치해 언제든 환불 수수료를 확인할 수 있다.

판매관리 시스템에도 적용돼 상담원의 업무 효율성도 향상될 것으로 기대된다. 기존에는 고객이 취소 수수료를 문의할 때마다 상담원이 운임 규정을 직접 확인하고 계산해야 했으나, 이제는 판매관리 시스템 내 환불 탭에서 동일한 AI 환불캘린더를 활용해 신속하고 정확한 환불 안내가 가능하다.

신뢰성을 위한 검증 체계도 마련했다. AI가 분석 과정에서 계산 기준이 불명확하거나 통화 기준이 혼재된 규정, 특정 항공사의 예외 규정 등 오류 가능성이 있는 경우에는 자동으로 '확인 불가'로 안내해 잘못된 정보 제공을 사전에 방지하도록 설계했다.

노랑풍선 관계자는 "항공권 환불 규정은 고객들이 가장 어렵게 느끼는 정보 중 하나"라며 "AI 환불캘린더는 고객이 복잡한 규정을 쉽게 이해하고 불필요한 비용 부담 없이 합리적인 선택을 할 수 있도록 돕기 위해 개발했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 AI 기술을 고객 서비스와 업무 전반에 적극 접목해 고객에게는 더욱 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하고, 내부적으로는 데이터 기반의 스마트한 업무 환경을 지속적으로 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com