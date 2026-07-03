전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

노랑풍선, AI 환불캘린더로 취소 수수료 즉시 확인

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 노랑풍선이 3일 국제선 항공권 환불 수수료를 달력으로 안내하는 AI 환불캘린더 서비스를 도입했다.
  • AI가 항공권 환불 규정을 실시간 분석해 날짜별 예상 취소 수수료를 원화·외화 기준으로 달력 형태로 보여준다.
  • 상담·판매 시스템과 연동해 업무 효율을 높이고 오류 가능성 있는 규정은 확인 불가로 처리해 신뢰성을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국제선 항공권 취소 규정을 달력 형태로 시각화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 국제선 항공권 취소 시 예상 환불 수수료를 달력 형태로 안내하는 'AI 환불캘린더' 서비스를 도입했다고 3일 밝혔다.

노랑풍선은 국제선 항공권은 항공사와 운임 종류에 따라 취소 및 환불 규정이 다르고, 취소 시점에 따라 위약금도 달라진다고 설명했다. 이러한 정보 접근의 어려움을 해소하기 위해 AI 기반 환불 안내 서비스를 개발했다고 전했다.

회사에 따르면 'AI 환불캘린더'는 국제선 항공권 요금 규정 중 취소 및 환불 수수료 관련 내용을 AI가 실시간으로 분석해 고객이 이해하기 쉬운 달력 형태로 시각화한 서비스다. 고객은 원하는 날짜를 선택하면 출발까지의 잔여일과 예상 취소 수수료를 원화 및 외화 기준으로 한눈에 확인할 수 있다.

복잡한 영문 요금 규정을 직접 확인하거나 상담을 거치지 않아도 환불 금액을 파악할 수 있어 불필요한 위약금 발생을 줄이고 취소 시점을 스스로 판단할 수 있도록 돕는다. 갈 때와 올 때 서로 다른 항공사를 이용하는 멀티 티켓의 경우에도 여정별 탭을 통해 각각의 취소 수수료를 구분해 제공한다.

'AI환불캘린더' 예시 이미지. [사진=노랑풍선]

서비스는 노랑풍선 홈페이지와 모바일 앱은 물론 네이버, 스카이스캐너, 카약 등 주요 항공권 비교 플랫폼과도 연동된다. 예약 정보 입력 화면과 마이페이지, 1:1 온라인 상담 등 주요 화면에 'AI 환불캘린더' 버튼을 배치해 언제든 환불 수수료를 확인할 수 있다.

판매관리 시스템에도 적용돼 상담원의 업무 효율성도 향상될 것으로 기대된다. 기존에는 고객이 취소 수수료를 문의할 때마다 상담원이 운임 규정을 직접 확인하고 계산해야 했으나, 이제는 판매관리 시스템 내 환불 탭에서 동일한 AI 환불캘린더를 활용해 신속하고 정확한 환불 안내가 가능하다.

신뢰성을 위한 검증 체계도 마련했다. AI가 분석 과정에서 계산 기준이 불명확하거나 통화 기준이 혼재된 규정, 특정 항공사의 예외 규정 등 오류 가능성이 있는 경우에는 자동으로 '확인 불가'로 안내해 잘못된 정보 제공을 사전에 방지하도록 설계했다.

노랑풍선 관계자는 "항공권 환불 규정은 고객들이 가장 어렵게 느끼는 정보 중 하나"라며 "AI 환불캘린더는 고객이 복잡한 규정을 쉽게 이해하고 불필요한 비용 부담 없이 합리적인 선택을 할 수 있도록 돕기 위해 개발했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 AI 기술을 고객 서비스와 업무 전반에 적극 접목해 고객에게는 더욱 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하고, 내부적으로는 데이터 기반의 스마트한 업무 환경을 지속적으로 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동