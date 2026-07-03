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한성숙 총리 "장마 시작…한 번 더 확인하고 한 발 먼저 움직일 것"

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  • 한성숙 국무총리는 3일 한강홍수통제소에서 장마 대응 점검을 했다.
  • 정부는 여름철 홍수대책을 마련해 숨은 물그릇을 확보하고 도시침수예보를 시범 도입했다고 밝혔다.
  • 한 총리는 최악의 상황을 기준으로 선제 대응하고 관계기관이 하나의 정부처럼 긴밀히 협력해야 한다고 당부했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3일 한강홍수통제소 상황실 찾아 홍수대응체계 점검

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 3일 장마 대응과 관련해 "정부와 관계기관 모두가 한 번 더 확인하고, 한 발 먼저 움직인다는 자세로 올해 장마에 임해야 한다"고 강조했다.

한 총리는 이날 서울 서초구에 위치한 한강홍수통제소를 찾아 홍수 대응체계를 점검하고 "이번 주 제주를 시작으로 장마가 본격적으로 시작됐다"며 이같이 말했다.

그러면서 "집중호우와 홍수 등 각종 재난으로부터 국민을 지키는 일은 국가의 가장 기본적인 책무"라고 했다.

한성숙 국무총리 [사진 = 뉴스핌DB]

한 총리는 "정부는 지난 5월 여름철 홍수대책을 마련했다. 올해 홍수에 대비해 발전댐과 저수지 등 숨은 물그릇을 대량 확보하고 도시침수예보를 새롭게 올해 도입했다"며 "시범사업인 서울 6개 자치구에서는 시민들께서 현재 위치의 침수 위험을 직접 확인할 수 있게 된다"고 설명했다.

이어 "시민들께서는 직접 이용해보시고 불편하거나 개선이 필요한 사항은 정부에 적극 알려주시면 적극 바꿔가고 개선해 가도록 하겠다"고 덧붙였다.

한 총리는 "핵심은 이러한 대책이 위기의 순간 바로 작동해야 한다는 것"이라며 "기후부(기후에너지환경부)를 비롯한 관계부처는 마지막까지 현장을 철저히 점검하고 부족한 부분에 대해서는 즉시 보완해 주시기 바란다"고 당부했다.

또 "평년이 아닌 최악의 상황을 기준으로 대비해야 한다. 기후위기 시대에는 과거의 경험이나 데이터가 맞지 않을 때가 있다"며 "이것이 미래를 보장하지는 않기 때문에 재난 대응은 모자란 것보다 지나치게 준비해서 하는 것이 낫다. 작은 징후가 큰 위험으로 이어질 수 있다는 경각심을 갖고 선제적으로 대응해야 되겠다"고 요청했다.

한 총리는 "재난 대응은 하나의 정부로 움직여야 한다"며 "홍수는 예보와 댐 운영, 현장 통제와 대피가 유기적으로 맞물려야 피해를 막을 수 있다. 각 기관은 맡은 역할을 충실히 수행하되 하나의 대응체계로서 긴밀히 협력해 주시기를 바란다"고 했다.

sheep@newspim.com

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