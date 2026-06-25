내일까지 전국 곳곳 강한 소나기...장마, 7월 시작되나

중부지방·경북북부 중심 시간당 30mm 강한 소나기

7월 1일 전후로 강수 예보…기상청 "기압계 변동성 커 장마 불확실"

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 금요일인 26일까지 전국 내륙을 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 소나기가 내릴 전망이다.

기상청은 25일 정례브리핑에서 "현재 한반도 상공에 영하 15도 이하 매우 찬 공기가 머무는 가운데 낮 동안은 지상 기온이 올라 대기가 불안정한 상태"라며 "이 영향으로 오늘 늦은 오후부터 내륙 곳곳에 강한 소낙성 강수가 내리겠다"고 예보했다.

금요일인 26일까지 전국 내륙을 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 소나기가 내릴 전망이다. 사진은 비가 내리는 가운데 우산을 쓰고 이동하는 시민의 모습. [사진=뉴스핌DB]

특히 중부지방과 경북북부를 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리겠으며 일부 지역에는 호우특보가 발표될 가능성도 있다. 동풍과 내륙 기류가 만나는 강원내륙·산지에는 최대 80mm 안팎의 많은 비가 내리겠다.

소나기가 지나간 뒤 주말에는 이동성 고기압 영향으로 정체전선이 남하해 전국이 대체로 맑거나 구름 낀 날씨를 보이겠다. 낮 최고기온이 30도 안팎으로 오르는 곳이 있겠으며 다음 주도 평년과 비슷하거나 다소 높은 수준의 더위가 이어질 전망이다.

오는 7월 1일 전후로 제주도에서 비가 시작돼 2일과 3일에는 남부지방과 중부 일부 지방까지 강수 지역이 확대될 가능성이 있으나 기상청은 이 시기 강수만으로 본격적인 장마가 시작됐다고 단언하기에는 어렵다고 밝혔다.

기상청은 "기압계 변동성이 매우 크고 열대저압부 발달 여부에 따라 상황이 크게 달라질 수 있다"고 설명했다.

이어 "현재 정체전선이 북위 30도 부근 제주도 남쪽에 머물러 있고 북태평양고기압은 일본 남쪽 해상에 머물며 우리나라 쪽으로 아직 확장하지 못하고 있다"며 "다음 주 북태평양고기압이 확장하는 경향은 있으나 장마철 시작 여부는 태풍들이 지나간 뒤 우리나라 남쪽 기압계가 안정돼야 예측이 가능할 것"이라고 말했다.

현재 북상 중인 제7호 태풍 메칼라와 제8호 태풍 히고스는 일요일인 28일경 일본 남쪽 해상으로 빠져나갈 전망이다. 태풍 영향으로 높은 물결이 유입되면서 제주도와 남해상, 동해안에는 너울성 파도가 높게 일겠다. 제주도와 남해상에는 풍랑특보가 내려질 가능성도 있겠다.

jason14@newspim.com