남성, 아마존 중심 북미 온라인 판매 강화

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월마트 유통망 기반으로 온라인 채널 확대

NS AI Link 출시 맞춰 플랫폼 사업 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 북미 유통망 기반 모빌리티 인공지능(AI) 솔루션 기업 남성이 아마존을 중심으로 온라인 판매 강화에 나선다.

남성은 오프라인 유통채널인 월마트와 온라인 채널인 아마존을 축으로 미국 시장 판매 확대를 추진한다고 3일 밝혔다.

남성은 현재 아마존을 통해 Dual, Jensen, Axxera 등 자체 미국 유통 브랜드 제품을 판매하고 있다. 주요 제품군은 차량용 인포테인먼트 제품, 카플레이·안드로이드 오토 헤드유닛, 차량용 스피커, 앰프, 후방카메라, 위성항법장치(GPS) 리시버, 마린 오디오, 홈 스피커 등이다.

남성 로고. [사진=남성]

회사는 월마트 등 기존 오프라인 유통망을 통해 제품 인지도를 확보한 뒤 이를 아마존 등 온라인 판매 채널로 확장해왔다. 현재 남성의 미국 내 매출 비중은 오프라인 85%, 온라인 15% 수준이다.

남성은 향후 온라인 판매 비중을 높여 유통 효율성과 수익성을 개선한다는 전략이다. 회사는 온라인 채널을 판매 창구뿐 아니라 재고 회전율 개선, 불용 재고 감소, 구매 이력·지역·제품 등록 정보 등 소비자 데이터 확보를 위한 기반으로 활용할 계획이다.

미국 소비자는 구글, 아마존, 월마트닷컴, 유튜브 등을 통해 제품 정보를 확인한 뒤 구매를 결정하는 경향이 있다는 점도 온라인 채널 확대 배경으로 제시됐다.

남성은 7월 출시 예정인 차량용 피지컬 AI 디바이스 'NS AI Link'를 북미 온라인 사업 확대의 핵심 제품으로 육성할 계획이다. NS AI Link는 10.1인치 차량용 디스플레이 제품으로, 차량 내에서 스마트폰 미러링과 AI 서비스를 함께 활용할 수 있도록 개발됐다.

회사는 NS AI Link 초도물량 50억원 규모를 미국 전역 3600개 월마트 매장을 통해 판매할 예정이다. 월마트 채널을 통해 먼저 제품을 선보인 뒤 올해 말 NS AI Link Server 구축을 통한 플랫폼 출시와 연계해 아마존 판매를 추진할 계획이다.

남성은 향후 AI 자동 연결, 광고, 쇼핑 등 운전자 대상 서비스를 NS AI Link와 결합할 계획이다. 이를 통해 하드웨어 판매 중심 사업을 모빌리티 AI 플랫폼 영역으로 확장한다는 구상이다.

남성 관계자는 "월마트를 비롯한 오프라인 유통 기반에서 확보한 브랜드 신뢰도를 아마존 중심 온라인 채널로 넓혀 북미 판매 성과를 확대할 것"이라며 "NS AI Link를 비롯한 차량용 AI 디바이스 제품군을 앞세워 북미 모빌리티 AI 시장 공략을 강화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com