폴스타코리아, 김우빈 출연 '폴스타 3' TVC 공개

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 폴스타코리아가 브랜드 앰배서더 김우빈과 함께한 플래그십 전기 SUV '폴스타 3' 광고 캠페인을 시작했다.

폴스타코리아, 김우빈과 함께한 '폴스타 3' TVC 온에어. [사진=폴스타코리아]

폴스타코리아는 'All eyes on Polestar 3'를 주제로 한 TV 광고를 TV와 주요 디지털 채널을 통해 공개했다고 3일 밝혔다.

이번 광고는 김우빈의 시선과 내레이션을 통해 폴스타 3의 디자인과 퍼포먼스를 감각적으로 표현했다. 측면 실루엣과 보닛 위 엠블럼, 후면부, 휠과 브레이크 디테일 등을 빠르게 교차하며 폴스타 3의 존재감을 강조했다.

영상에는 바워스앤윌킨스 스피커, 스웨디시 골드 안전벨트 등 실내 디테일도 담겼다. 도심을 달리는 폴스타 3의 모습과 김우빈의 절제된 분위기를 연결해 브랜드가 추구하는 스칸디나비안 디자인과 전기 퍼포먼스 이미지를 전달한다.

2일 국내 출시된 폴스타 3는 브랜드 플래그십 전기 퍼포먼스 SUV다. 800V 전기 아키텍처와 최대 출력 500kW, 엔비디아 드라이브 AGX 오린 기반 고성능 컴퓨팅 시스템, 듀얼 챔버 액티브 에어 서스펜션 등을 갖췄다.

함종성 폴스타코리아 대표는 "김우빈과 함께한 이번 TVC를 통해 폴스타 3의 절제된 디자인과 강인한 존재감, 전기 퍼포먼스 SUV로서의 차별화된 매력을 전달할 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com