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저가 전기차 공세 속 '폴스타3' 출격…프리미엄 EV 생존법은?

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  • 폴스타코리아는 2일 플래그십 전기 SUV 폴스타3를 국내 출시했다
  • BYD·테슬라·지커가 저가 공세로 전동화 시장 재편하는 가운데 폴스타3는 800V·680마력 성능과 주행 완성도로 승부한다
  • 온라인 판매·공격적 가격과 보증·소프트웨어 지원을 앞세워 프리미엄 브랜드 격상 시험대에 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

BYD·지커 '가격 파괴' 속 억대 수입 SUV 시장 '정면 돌파'
800V 아키텍처·680마력 탑재…'에어 서스펜션' 기본화
"마진 줄여 가격 책정"…온라인 판매 살려 럭셔리 공략

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 저가 전기차 공세가 거세지는 국내 전동화 시장에 폴스타가 플래그십 전기 SUV를 투입한다. 중국계 브랜드와 테슬라가 가격 경쟁력을 앞세워 전기차 구매 문턱을 낮추는 가운데, 폴스타는 '폴스타 3'를 앞세워 성능과 디자인, 주행 완성도를 앞세운 프리미엄 전기 SUV 시장 개척에 나선다.

폴스타코리아는 2일 플래그십 전기 퍼포먼스 SUV 폴스타 3를 국내 출시했다. 폴스타 3는 브랜드 최초의 SUV이자 폴스타코리아가 추진하는 'Premium to Luxury' 전략을 대표하는 핵심 모델이다. 트림은 리어 모터, 듀얼 모터, 퍼포먼스 등 3개로 운영된다.

폴스타 3. [사진=이찬우 기자]

◆BYD·테슬라·지커, 전동화 가격 기준 낮춘다

폴스타 3가 마주한 국내 시장은 녹록지 않다. 최근 전동화 시장의 중심은 프리미엄보다 '가격 경쟁력'으로 빠르게 기울고 있다. BYD는 소형 전기 해치백 돌핀과 전기 SUV 아토 3, 전기 세단 씰, 전기 SUV 씨라이언 7, 플러그인 하이브리드(PHEV) SUV 씨라이언 6 DM-i까지 국내 라인업을 넓히며 전동화 시장 전반을 공략하고 있다.

가격대도 공격적이다. BYD는 아토 3를 3000만원대, 돌핀을 2000만원대에 투입하고 씰과 씨라이언 7도 4000만원대 중심으로 포진시켰다.

테슬라 모델 Y도 수입 전기 SUV 시장의 가격 기준선을 낮추고 있다. 모델 Y 프리미엄 RWD는 4999만원으로 4000만원대 가격을 유지하고 있고, 롱레인지 AWD와 6인승 모델 Y L도 6000만~7000만원대에 자리 잡았다. 여기에 지커 7X도 5299만원부터 투입되며 가격 대비 상품성 경쟁에 가세했다.

결국 국내 전동화 시장은 BYD가 3000만~4000만원대 전기차로 하단을 넓히고, 테슬라 모델 Y가 4000만~7000만원대 전기 SUV의 기준선을 잡으며, 지커가 프리미엄 진입 가격을 낮추는 구조로 재편되고 있다. 전기차 캐즘 이후 소비자들이 주행거리와 보조금, 실구매가, 충전 편의성을 더 민감하게 따지기 시작한 점도 고가 전기차에는 부담이다.

폴스타 3. [사진=이찬우 기자]

◆800V·680마력 앞세운 폴스타3, 프리미엄으로 맞선다

폴스타 3는 저가 전기차와 가격을 맞추는 대신 플래그십 SUV에 걸맞은 성능과 고급 주행 경험을 앞세웠다. 다만 단순히 비싼 전기차만은 아니다. 포르쉐 마칸 일렉트릭, BMW iX, 볼보 EX90 등 1억원을 웃도는 프리미엄 전기 SUV들과 비교하면 최상위 퍼포먼스 트림을 9990만원에 책정한 것은 프리미엄 세그먼트 안에서 공격적인 가격 전략으로 볼 수 있다.

김세배 폴스타코리아 홍보실장은 "폴스타 3는 퍼포먼스 브랜드의 플래그십 SUV"라며 "고급 사양보다 드라이빙, 주행 질감에서 강점을 느낄 수 있는 모델"이라고 설명했다.

가격 전략에 대해서도 "폴스타는 100% 온라인 판매 브랜드인 만큼 딜러 중간 마진을 줄일 수 있다"며 "스티커 가격 자체가 매력적이지 않으면 주문을 받을 수 없어 공격적인 가격을 책정했다"고 말했다.

폴스타 3는 800V 아키텍처를 적용해 최대 350kW 급속 충전을 지원한다. 배터리 10%에서 80%까지 충전하는 데 약 22분이 걸린다. 폴스타 4가 400V 기반이었던 것과 달리, 폴스타 3는 800V 고전압 시스템을 통해 초급속 충전 대응력을 강화했다. 국내 인증 기준 1회 충전 주행거리는 듀얼 모터 486km, 퍼포먼스 438km다. 리어 모터는 WLTP 기준 603km이며 국내 인증 주행거리는 추후 공개된다.

성능도 플래그십 SUV의 성격을 분명히 한다. 폴스타 3는 모든 트림에 새롭게 개발된 영구자석 동기식 후륜 모터를 적용했다. 퍼포먼스 트림은 최고 출력 680마력, 최대 출력 500kW를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 3.9초 만에 도달한다.

주행 완성도를 높이는 사양도 강조된다. 듀얼 모터와 퍼포먼스 트림에는 ZF CDC 듀얼 챔버 에어 서스펜션이 기본 적용된다. 브렘보 브레이크도 전 트림에 기본 적용된다. 해외에서 개별 옵션으로 제공되는 일부 사양을 국내 모델에 기본 적용한 점은 한국 시장에서 상품성을 높이기 위한 전략으로 풀이된다.

디자인은 낮고 넓은 차체 비율로 차별화했다. 폴스타 3는 전장 4900mm, 전폭 1970mm, 전고 1615mm의 차체를 갖췄다. 3열을 배제하고 운전자 중심의 퍼포먼스 설계를 택했으며, 전면부 프론트 윙과 후면 리어 에어로 윙, 사이드 에어로 블레이드 등 공기역학 요소를 적용했다.

폴스타 3. [사진=이찬우 기자]

◆가격 아닌 경험으로 승부…브랜드 격상 시험대

실내는 스칸디나비안 미니멀리즘 기반의 간결함이 특징이다. 화려한 장식보다 소재의 질감과 공간감에 집중했다. 플러스 팩 선택 시 제공되는 바워스 앤 윌킨스 사운드 시스템은 1610W 출력과 25개 스피커를 기반으로 돌비 애트모스와 액티브 로드 노이즈 캔슬링 기능을 지원한다.

안전과 소프트웨어도 핵심 경쟁력이다. 폴스타 3는 초당 약 254조 회 연산이 가능한 엔비디아 드라이브 AGX 오린 프로세서를 탑재했다. 12개의 초음파 센서, 5개의 미드레인지 레이더, 5개의 카메라가 첨단 안전 기능을 지원한다. 파일럿 팩은 전 트림에 기본 적용된다.

소유 경험도 강화했다. 폴스타 3는 5년 또는 10만km 일반 보증 및 소모품 교체 지원, 8년 또는 16만km 고전압 배터리 보증, 15년 무상 무선 소프트웨어 업데이트, LTE 3년 무상 지원을 제공한다. 이날부터 온라인 주문이 가능하며 시승은 8월 내 시작하고 출고는 9월부터 순차적으로 진행된다.

김 실장은 "폴스타 3는 단순히 판매량을 늘리기 위한 볼륨 모델이 아니라 브랜드 포지셔닝을 한 단계 끌어올리는 모델"이라며 "800V 아키텍처와 엔비디아 칩이 적용된 최신 사양을 한국 고객에게 선보이는 것이 브랜드 신뢰를 지키는 길이라고 판단했다"고 말했다.

chanw@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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