전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

에이피알 메디큐브, 美 아마존 프라임데이 검색어 1위

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 에이피알이 지난달 23일부터 26일까지 아마존 프라임데이에서 메디큐브로 미국·유럽 최대 매출을 기록했다
  • 미국 아마존 검색어 1위에 오르고 제로모공패드가 뷰티·퍼스널케어 2년 연속 판매 1위를 달성했다
  • 유럽 프라임데이에서도 다수 제품이 상위권에 오르며 에이피알은 오프라인 채널 확대와 현지 마케팅 강화 계획을 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제로모공패드 뷰티 부문 2년 연속 정상…유럽 주요국서도 검색 순위 1위

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 에이피알의 뷰티 브랜드 메디큐브가 미국과 유럽에서 열린 아마존 프라임데이에서 역대 최대 매출을 기록했다.

에이피알은 지난달 23일부터 26일까지 진행된 아마존 프라임데이에서 미국과 유럽 주요 국가를 대상으로 프로모션을 진행한 결과, 미국 아마존에서 역대 최대 행사 매출을 달성했다고 3일 밝혔다.

아마존 프라임데이에 참여한 메디큐브 브랜드 이미지. [사진=에이피알 제공]

아마존 자체 집계에 따르면 행사 기간 메디큐브는 미국 아마존 전체 카테고리 검색어 순위에서 아이패드와 레고, 에어팟 등을 제치고 1위에 올랐다. 지난해 같은 행사에서 기록한 9위보다 여덟 계단 상승한 수준이다.

제품별로는 '제로모공패드'가 아마존 뷰티·퍼스널케어 전체 부문에서 2년 연속 판매 1위를 기록했다. 토너·화장수 부문에서는 3년 연속 1위를 유지했다. '콜라겐 젤크림'과 'PDRN 핑크 펩타이드 앰플', 'PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티 밤' 등도 판매 상위권에 올랐다.

메디큐브는 행사 기간 최대 11개 제품을 아마존 뷰티 전체 부문 베스트셀러 100위 안에 올렸다. 에이피알에 따르면 이는 K-뷰티를 포함한 전체 뷰티 브랜드 가운데 가장 많은 수준이다.

유럽에서도 판매 성과가 이어졌다. 에이피알은 지난해 말 영국을 시작으로 독일과 스페인, 이탈리아, 프랑스 아마존에 순차적으로 입점했으며, 올해 처음으로 유럽 프라임데이에 참여했다.

행사 기간 각 국가별 아마존에서 평균 7개 이상의 메디큐브 제품이 뷰티 전체 부문 100위권에 진입했다. 행사 마지막 날에는 영국과 스페인, 이탈리아 아마존 뷰티 카테고리 검색 순위에서 메디큐브가 1위를 기록했다.

에이피알은 향후 미국과 유럽의 대형 오프라인 유통 채널 입점을 확대하고, 팝업스토어 등 현지 마케팅을 강화할 계획이다.

에이피알 관계자는 "미국 시장에서 브랜드 인기를 재확인하고 유럽 시장의 소비자 수요도 확인했다"며 "판매 채널 다각화와 현지 맞춤형 브랜딩을 통해 글로벌 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동