에이피알 메디큐브, 美 아마존 프라임데이 검색어 1위

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제로모공패드 뷰티 부문 2년 연속 정상…유럽 주요국서도 검색 순위 1위

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 에이피알의 뷰티 브랜드 메디큐브가 미국과 유럽에서 열린 아마존 프라임데이에서 역대 최대 매출을 기록했다.

에이피알은 지난달 23일부터 26일까지 진행된 아마존 프라임데이에서 미국과 유럽 주요 국가를 대상으로 프로모션을 진행한 결과, 미국 아마존에서 역대 최대 행사 매출을 달성했다고 3일 밝혔다.

아마존 프라임데이에 참여한 메디큐브 브랜드 이미지. [사진=에이피알 제공]

아마존 자체 집계에 따르면 행사 기간 메디큐브는 미국 아마존 전체 카테고리 검색어 순위에서 아이패드와 레고, 에어팟 등을 제치고 1위에 올랐다. 지난해 같은 행사에서 기록한 9위보다 여덟 계단 상승한 수준이다.

제품별로는 '제로모공패드'가 아마존 뷰티·퍼스널케어 전체 부문에서 2년 연속 판매 1위를 기록했다. 토너·화장수 부문에서는 3년 연속 1위를 유지했다. '콜라겐 젤크림'과 'PDRN 핑크 펩타이드 앰플', 'PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티 밤' 등도 판매 상위권에 올랐다.

메디큐브는 행사 기간 최대 11개 제품을 아마존 뷰티 전체 부문 베스트셀러 100위 안에 올렸다. 에이피알에 따르면 이는 K-뷰티를 포함한 전체 뷰티 브랜드 가운데 가장 많은 수준이다.

유럽에서도 판매 성과가 이어졌다. 에이피알은 지난해 말 영국을 시작으로 독일과 스페인, 이탈리아, 프랑스 아마존에 순차적으로 입점했으며, 올해 처음으로 유럽 프라임데이에 참여했다.

행사 기간 각 국가별 아마존에서 평균 7개 이상의 메디큐브 제품이 뷰티 전체 부문 100위권에 진입했다. 행사 마지막 날에는 영국과 스페인, 이탈리아 아마존 뷰티 카테고리 검색 순위에서 메디큐브가 1위를 기록했다.

에이피알은 향후 미국과 유럽의 대형 오프라인 유통 채널 입점을 확대하고, 팝업스토어 등 현지 마케팅을 강화할 계획이다.

에이피알 관계자는 "미국 시장에서 브랜드 인기를 재확인하고 유럽 시장의 소비자 수요도 확인했다"며 "판매 채널 다각화와 현지 맞춤형 브랜딩을 통해 글로벌 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com