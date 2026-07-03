전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

청와대 "호남, 에너지 자급률 170%…반도체 클러스터 문제 없다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김우창 청와대 국가AI정책비서관은 3일 서남권 반도체 클러스터 전력 부족 지적에 에너지 자급률 170%라며 우려를 일축했다
  • 서남권은 재생에너지 확대 여지가 크고 RE100 수출환경에 유리해 전력·입지 측면에서 반도체 클러스터에 적합하다고 강조했다
  • 병원·학교·문화시설 등 인프라 확충을 위해 대통령과 지자체장의 강한 의지, 충분한 예산을 바탕으로 호남 클러스터 인허가 기간을 단축하겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"용인 클러스터, 제일 큰 문제가 송전"
"서남권 재생에너지 더 늘릴 수 있어"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김우창 청와대 국가AI정책비서관은 3일 서남권 반도체 클러스터 투자 사업이 전력 공급 불충분으로 어려움을 겪을 수 있다는 지적에 "서남권은 지금 에너지 자급률이 170%"라며 우려를 일축했다.

김 비서관은 이날 오전 KBS라디오 전격시사에 출연해 "우리나라에서 전력 생산하는 데를 크게 보면 서남권 그다음에 부울경 쪽에 원전, 강원권"이라며 이같이 말했다.

김 비서관은 "중부 쪽은 기본적으로 송전망을 타고 와야 되는데, 서남권은 이미 (생산된 전력이) 남는다"고 강조했다. 그러면서 그는 전력이 생산되는 곳에 반도체 클러스터를 짓는 게 유리하다고도 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김우창 청와대 AI정책비서관(왼쪽)이 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 글로벌 AI 허브 유치위원회 회의에서 발언하고 있다. gdlee@newspim.com

김 비서관은 "용인에 클러스터를 만들 때도 제일 큰 문제가 송전을 어떻게 할 것이냐는 문제였다"며 "그러니 에너지 생산원이 있는 곳에 데이터센터도 짓고 공장도 짓는 게 어떻게 보면 필연같은 것"이라고 설명했다.

전력 문제에 대해 김 비서관은 특히 서남권이 유리하다고 여러 차례 강조했다. 그는 "한국의 재생에너지 비율은 9%인데,  경제협력개발기구(OECD) 평균이 30%가 넘는다"며 "서남권의 재생에너지는 더 늘릴 수 있다. 그러니까 새로운 전력원이 거기 있다는 것"이라고 했다.

아울러 김 비서관은 세계 무역 기조가 재생에너지 100%(RE100)를 따르는 추세라 서남권에서 재생에너지를 늘려야 한다고도 강조했다. 그는 "전반적인 세계 무역 기조 때문에 그걸 하지 않으면 우리가 수출을 못 한다"고 덧붙였다.

반도체 클러스터를 서남권에 지어도 인력 채용 문제가 있다는 우려에 김 비서관은 "그게 정주 여건 문제인데 병원이나 학교, 문화시설 같은 필요한 인프라를 만들어 주면 된다"며 "이게 사실 더 쉬운 것"이라고 밝혔다.

김 비서관은 인프라 확충을 위한 세 가지 요소로 우선 최고 권력자인 대통령을 꼽았다. 김 비서관은 "대통령의 결단과 의지가 필요하다"며 "왜냐하면 당연히 정치적 공격을 받기 때문"이라고 했다.

이어 김 비서관은 "두 번째로 지자체장의 강한 의지 역시 필요하다"며 "세 번째는 총알, 즉 돈이 필요하다"고 설명했다. 인프라 확충을 위해 해당 지역 지자체장의 도움과 예산이 필요하다는 것으로 풀이된다.

김 비서관은 호남 반도체 클러스터 투자 사업의 속도가 빠를 것이라고 설명했다. 그는 "대통령과 참모들의 티타임에 들어가면, 이 대통령은 '인허가 같은 것은 밤을 새워서라도 해라' '내가 직접 책임관이 되겠다'는 말을 한다"며 "용인에서는 첫 삽을 뜨는 데 6년이 걸렸지만, (호남에서는) 이를 제로(0)로 만들겠다는 게 최고 권력자의 의지"라고 말했다.

pcjay@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동