청와대 "호남, 에너지 자급률 170%…반도체 클러스터 문제 없다"

"용인 클러스터, 제일 큰 문제가 송전"

"서남권 재생에너지 더 늘릴 수 있어"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김우창 청와대 국가AI정책비서관은 3일 서남권 반도체 클러스터 투자 사업이 전력 공급 불충분으로 어려움을 겪을 수 있다는 지적에 "서남권은 지금 에너지 자급률이 170%"라며 우려를 일축했다.

김 비서관은 이날 오전 KBS라디오 전격시사에 출연해 "우리나라에서 전력 생산하는 데를 크게 보면 서남권 그다음에 부울경 쪽에 원전, 강원권"이라며 이같이 말했다.

김 비서관은 "중부 쪽은 기본적으로 송전망을 타고 와야 되는데, 서남권은 이미 (생산된 전력이) 남는다"고 강조했다. 그러면서 그는 전력이 생산되는 곳에 반도체 클러스터를 짓는 게 유리하다고도 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김우창 청와대 AI정책비서관(왼쪽)이 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 글로벌 AI 허브 유치위원회 회의에서 발언하고 있다. gdlee@newspim.com

김 비서관은 "용인에 클러스터를 만들 때도 제일 큰 문제가 송전을 어떻게 할 것이냐는 문제였다"며 "그러니 에너지 생산원이 있는 곳에 데이터센터도 짓고 공장도 짓는 게 어떻게 보면 필연같은 것"이라고 설명했다.

전력 문제에 대해 김 비서관은 특히 서남권이 유리하다고 여러 차례 강조했다. 그는 "한국의 재생에너지 비율은 9%인데, 경제협력개발기구(OECD) 평균이 30%가 넘는다"며 "서남권의 재생에너지는 더 늘릴 수 있다. 그러니까 새로운 전력원이 거기 있다는 것"이라고 했다.

아울러 김 비서관은 세계 무역 기조가 재생에너지 100%(RE100)를 따르는 추세라 서남권에서 재생에너지를 늘려야 한다고도 강조했다. 그는 "전반적인 세계 무역 기조 때문에 그걸 하지 않으면 우리가 수출을 못 한다"고 덧붙였다.

반도체 클러스터를 서남권에 지어도 인력 채용 문제가 있다는 우려에 김 비서관은 "그게 정주 여건 문제인데 병원이나 학교, 문화시설 같은 필요한 인프라를 만들어 주면 된다"며 "이게 사실 더 쉬운 것"이라고 밝혔다.

김 비서관은 인프라 확충을 위한 세 가지 요소로 우선 최고 권력자인 대통령을 꼽았다. 김 비서관은 "대통령의 결단과 의지가 필요하다"며 "왜냐하면 당연히 정치적 공격을 받기 때문"이라고 했다.

이어 김 비서관은 "두 번째로 지자체장의 강한 의지 역시 필요하다"며 "세 번째는 총알, 즉 돈이 필요하다"고 설명했다. 인프라 확충을 위해 해당 지역 지자체장의 도움과 예산이 필요하다는 것으로 풀이된다.

김 비서관은 호남 반도체 클러스터 투자 사업의 속도가 빠를 것이라고 설명했다. 그는 "대통령과 참모들의 티타임에 들어가면, 이 대통령은 '인허가 같은 것은 밤을 새워서라도 해라' '내가 직접 책임관이 되겠다'는 말을 한다"며 "용인에서는 첫 삽을 뜨는 데 6년이 걸렸지만, (호남에서는) 이를 제로(0)로 만들겠다는 게 최고 권력자의 의지"라고 말했다.

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