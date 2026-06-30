정진욱 의원 "호남 800조 반도체 투자…안정적 전력과 재생에너지 풍부"

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"전력·용수 한계 수도권 대신 새 거점 필요…RE100 대응도 가능"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정진욱 더불어민주당 의원이 30일 대규모 반도체 투자 계획과 관련해 "대한민국 반도체 산업의 새로운 활로가 열린 날"이라고 평가했다.

정 의원은 이날 KBS 라디오 '전격시사' 인터뷰에서 삼성전자와 SK하이닉스가 참여하는 '메가 프로젝트'에 대해 "신규 투자만 2100조 원, 기존 투자까지 합치면 4700조 원 규모로 대한민국 전체에 대한 투자"라며 "향후 10년, 20년 먹거리를 어떻게 준비할 것인지 보여준 발표"라고 말했다.

정진욱 더불어민주당 의원 [사진=정진욱 의원실]

이어 "이 가운데 호남 반도체 투자만 약 800조 원"이라고 강조했다.

호남 지역 반도체 거점 조성 필요성에 대해서는 산업 구조 문제를 근거로 들었다. 그는 "반도체 산업이 한 지역에 너무 집적돼 있고 새로운 입지를 찾지 못하고 있다"며 "수도권은 전기와 물이 부족한 상황"이라고 지적했다.

또 "용인 클러스터도 전기가 없어 액화천연가스(LNG) 발전소를 세우려 하고, 물도 외부에서 끌어오는 상황"이라며 "제2의 생산 기지가 만들어지면서 대한민국 반도체 산업에 활로가 생긴 것"이라고 말했다.

전력과 용수 여건과 관련해서는 "호남은 안정적인 전력과 재생에너지가 풍부하다"고 설명했다. 그는 "영광 원전이 재가동되면 1기가 규모 전력이 확보돼 공장 2~3개를 충분히 가동할 수 있다"며 "태양광 8기가에 더해 해상풍력까지 포함하면 30~40기가 수준의 재생에너지 확보도 가능하다"고 밝혔다.

그러면서 "RE100 기준을 충족할 수 있는 환경이 마련된다는 점에서 경쟁력이 있다"고 덧붙였다.

야권의 '관치 투자' 비판에 대해서는 "기업이 800조 원을 투자하는데 주주와 시장의 평가를 받지 않을 수 없다"며 "문제가 있는 투자였다면 외국인 투자자들이 이미 반대했을 것"이라고 반박했다.

계속해서 정 의원은 "반도체 투자가 국책사업이 아닌 만큼 기업 판단에 따라 진행되는 것"이라고 목소리를 높였다.

향후 과제로는 속도와 실행력을 제시했다. 정 의원은 "반도체특별법 시행령에 기업들이 필요로 하는 인프라와 인센티브가 상당 부분 준비돼 있다"면서도 "기업들이 안심하고 투자할 수 있도록 원스톱 지원 체계와 구체적인 로드맵을 마련해야 한다"고 말했다.

아울러 "입지 선정도 속도가 핵심인 만큼 가장 빠르게 시작할 수 있는 부지를 선택해 신속히 추진해야 한다"고 밝혔다.

seo00@newspim.com