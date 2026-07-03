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미래에셋증권, 지속가능경영 성과 담은 '2026 통합보고서' 공개

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AI 핵심 요약

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  • 미래에셋증권은 3일 2026 통합보고서를 발간했다
  • 지난해 세전이익 2조794억원 등 역대 최대 실적을 바탕으로 배당·자사주 소각 등 6347억원을 환원했다
  • AI·글로벌 비즈니스 확대와 친환경 금융·지배구조 개선 등 핵심 이슈를 제시하며 ISSB·TNFD 기준에 따른 기후·자연자본 정보도 공시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지난해 순이익 1조5829억원 기록
주주환원 6347억원·핵심 ESG 이슈 공개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 사업 전략, 지난해 성과, 주주환원 정책, 지속가능경영 이행 사항 등을 담은 '2026 통합보고서'를 발간했다고 3일 밝혔다.

이번 보고서에는 사업 전략, 지난해 성과, 주주환원 정책, 지속가능경영 이행 사항, 이중 중대성 평가를 통해 도출한 핵심 이슈 등이 담겼다.

미래에셋증권은 올해 중점 사업 추진 전략으로 자산관리(WM), 연금 경쟁력 강화, 글로벌 비즈니스 확대, 인공지능(AI)·디지털 기반 고객 경험 혁신 등을 제시했다.

[사진=미래에셋증권]

재무성과로는 지난해 연결 기준 세전이익 2조794억원, 당기순이익 1조5829억원을 기록했다. 회사는 해당 실적이 창사 이래 최대 규모라고 설명했다.

주주환원 정책 관련 내용도 포함됐다. 미래에셋증권은 지난해 실적을 바탕으로 배당과 자사주 소각을 포함해 총 6347억원을 주주에게 환원했다. 회사에 따르면 이는 역대 최대 규모다.

미래에셋증권은 2021년 이후 매년 30% 이상의 주주환원율을 유지하고 있다. 또 2024년부터 2026년까지 주주환원성향을 최소 35% 이상으로 확대해 운영하고 있다.

지속가능경영 부문에서는 국제지속가능성기준위원회(ISSB)의 IFRS S2 기준에 따라 기후 관련 정보를 공시했다. 자연자본과 생물다양성 관련 리스크 및 기회를 다룬 자연관련재무정보공개협의체(TNFD) 특별보고서도 새로 수록했다.

보고서에는 이중 중대성 평가를 통해 도출한 핵심 이슈도 포함됐다. 이중 중대성 평가는 기업 활동이 환경·사회에 미치는 영향과 지속가능성 이슈가 기업 재무성과에 미치는 영향을 함께 검토하는 방식이다.

미래에셋증권이 선정한 핵심 이슈는 디지털 금융 혁신, 친환경 금융상품 및 서비스 확대, 건전한 지배구조 확립, 이사회 감독 및 책임 강화, 데이터 보안 및 개인정보보호 등이다.

통합보고서는 미래에셋증권 회사 소개 홈페이지와 한국거래소 홈페이지에서 확인할 수 있다.

미래에셋증권 관계자는 "앞으로도 안정적이고 지속 가능한 주주환원정책을 이행하는 한편 지속가능한 성장을 통해 고객과 주주로부터 신뢰받는 글로벌 투자전문기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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