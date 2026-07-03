W컨셉 단독상품 거래액 110%↑…'W Only'로 브랜딩 강화

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패션 102%·뷰티 986% 성장…120여개 브랜드 참여 정기 행사 진행

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = W컨셉은 개별적으로 운영해온 단독 브랜드와 상품을 통합 브랜드 'W Only(더블유온리)'로 일원화한다고 3일 밝혔다.

W컨셉은 단독 상품의 인지도를 높이고 상품 기획력을 플랫폼의 차별화된 경쟁력으로 키우기 위해 통합 브랜드를 도입했다. 상품 페이지에는 전용 엠블럼을 표기하고 단독 상품을 한눈에 확인할 수 있는 별도 코너도 마련한다.

W컨셉, 단독 상품 통합 브랜드 'W Only' 론칭. [사진=W컨셉 제공]

올해 상반기 W컨셉의 단독 상품 거래액은 전년 동기 대비 110% 증가했다. 카테고리별로는 패션이 102%, 뷰티가 986% 늘었다.

W컨셉은 고객 데이터를 기반으로 입점 브랜드에 상품 기획과 판매 전략 등을 제안하고 있다. 디자이너 브랜드 이바나헬싱키에는 세레모니웨어 시장에서 셋업 대신 투피스를 찾는 수요를 반영해 블라우스 단독 출시를 제안했다. 그 결과 이바나헬싱키의 올해 4~6월 매출은 전년 동기 대비 41% 증가했다.

W컨셉은 W Only 론칭을 기념해 오는 6일부터 12일까지 첫 정기 행사를 진행한다. 이바나헬싱키와 브아빗포우먼, 모한 등 120여개 브랜드가 참여하며 하객룩과 오피스룩 등 용도와 분위기에 따른 상품을 선보인다.

행사는 향후 격월 단위로 운영할 예정이다.

W컨셉 관계자는 "브랜드사에는 성장 기회를 제공하고 고객에게는 차별화된 상품을 제안할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com