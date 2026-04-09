[서울이코노믹포럼] 李대통령 "AI 3대 강국 대전환 10조1000억원 투입…새 미래 선도"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 9일 뉴스핌 포럼에서 AI 3대 강국 도약을 위해 10조1000억 원 투입을 밝혔다.
- AI 사회 전환을 피할 수 없는 흐름이라며 인재 양성과 인프라 구축에 과감히 투자한다.
- 지방주도 성장으로 대전환하고 정치가 정쟁에서 실용으로 바뀌어야 한다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"인재양성·핵심 인프라 구축에 과감히 투자" 약속
"AI시대 특정지역 성장전략 더 이상 유효하지 않아
지역이 고루 발전 '지방주도성장' 전략으로 대도약
'정직·바른 보도 뉴스핌' 대전환·대도약 길잡이 기대"
[서울=뉴스핌] 김종원 정치부장 = 이재명 대통령은 9일 "인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위한 대전환에 10조 1000억 원을 투입하고 인재 양성과 핵심 인프라 구축에 과감히 투자하겠다"고 밝혔다. 이 대통령은 "이를 통해 새로운 미래를 선도해 나가겠다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 종합뉴스통신사 뉴스핌이 창간 23주년을 맞아 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 연 '이재명 정부, AI시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언' 주제의 14회 서울이코노믹 포럼 축사를 통해 이같이 말했다.
이 대통령은 "AI 사회로의 전환은 피할 수 없는 시대적 흐름"이라면서 "국민주권정부는 문명사적 대전환의 위기를 기회로 삼아 대도약 하기 위해 대대적인 투자를 하고 있다"고 밝혔다.
특히 이 대통령은 "AI 시대에 특정 지역과 특정 계층에 집중된 성장전략은 더 이상 유효하지 않다""면서 "이제는 수도권 중심의 성장이 아니라 지역이 고루 성장하고 발전할 수 있는 지방주도 성장으로 전략을 대전환해야 할 때 대도약도 할 수 있다"고 강조했다.
이 대통령은 "뉴스핌 포럼에서 진단하는 것처럼 '정치가 정쟁에서 실용으로 대전환'하는 것 또한 새로운 도약을 위해 반드시 필요하다"면서 "이를 위해선 언론의 역할이 매우 중요하다"고 역설했다.
이 대통령은 "'정직하고 바른 보도를 통해 국민 경제와 삶의 질 향상에 기여하겠다'는 제호처럼 뉴스핌이 앞으로도 대한민국의 대전환과 대도약을 위한 길잡이가 돼 주길 기대한다"고 말했다.
이 대통령은 "'이재명 정부, AI시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로 열리는 이번 포럼은 전 세계가 AI를 앞세운 무한경쟁을 벌이는 지금의 상황에 매우 시의적절하게 다가온다"고 평가했다.
이 대통령은 "뉴스핌 창간 23주년과 14회 서울이코노믹포럼 개최를 진심으로 축하한다"면서 "임직원 여러분의 건강과 행복을 기원한다"고 말했다.
kjw8619@newspim.com