[서울이코노믹포럼] [전문] 李대통령 축사 "뉴스핌, 대전환·대도약 길잡이 기대"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 9일 뉴스핌 포럼에서 AI 3대 강국 도약을 밝혔다.
- AI 대전환에 10조 1000억 원을 투입하고 인재 인프라에 투자한다.
- 정치 실용 전환과 언론 역할 강조하며 뉴스핌에 길잡이 역할 기대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"'이재명 정부, AI시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'
전 세계 AI 무한경쟁 상황서 포럼 주제 매우 시의적절
'정치 실용으로 대전환' 새 도약에 언론 역할 매우 중요"
[서울=뉴스핌] 김종원 정치부장 = 이재명 대통령은 9일 "인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위한 대전환에 10조 1000억 원을 투입하고 인재 양성과 핵심 인프라 구축에 과감히 투자하겠다"고 밝혔다. 이 대통령은 "이를 통해 새로운 미래를 선도해 나가겠다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 종합뉴스통신사 뉴스핌이 창간 23주년을 맞아 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 연 '이재명 정부, AI시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언' 주제의 14회 서울이코노믹 포럼 축사를 통해 이같이 말했다.
이 대통령은 "뉴스핌 포럼에서 진단하는 것처럼 '정치가 정쟁에서 실용으로 대전환'하는 것 또한 새로운 도약을 위해 반드시 필요하다"면서 "이를 위해선 언론의 역할이 매우 중요하다"고 역설했다.
이 대통령은 "'정직하고 바른 보도를 통해 국민 경제와 삶의 질 향상에 기여하겠다'는 제호처럼 뉴스핌이 앞으로도 대한민국의 대전환과 대도약을 위한 길잡이가 돼 주길 기대한다"고 말했다.
이 대통령은 "'이재명 정부, AI시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로 열리는 이번 포럼은 전 세계가 AI를 앞세운 무한경쟁을 벌이는 지금의 상황에 매우 시의적절하게 다가온다"고 평가했다.
다음은 이재명 대통령의 '뉴스핌 창간 23주년' 14회 서울이코노믹 포럼 축사 전문이다.
뉴스핌 창간 23주년을 맞아 열리는 14회 서울이코노믹 포럼을 진심으로 축하합니다.
'이재명 정부, AI시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로 열리는 이번 포럼은 전 세계가 인공지능을 앞세운 무한경쟁을 벌이는 지금의 상황에 매우 시의적절하게 다가옵니다.
AI 사회로의 전환은 피할 수 없는 시대적 흐름입니다.
국민주권정부는 문명사적 대전환의 위기를 기회로 삼아 대도약 하기 위해 대대적인 투자를 하고 있습니다.
AI 3대 강국으로 도약하기 위한 대전환에 10조 1000억 원을 투입하고 인재 양성과 핵심 인프라 구축에 과감히 투자하겠습니다.
이를 통해 새로운 미래를 선도해 나가겠습니다.
AI 시대에 특정 지역과 특정 계층에 집중된 성장전략은 더 이상 유효하지 않습니다.
이제는 수도권 중심의 성장이 아니라 지역이 고루 성장하고 발전할 수 있는 '지방주도성장'으로 전략을 대전환 해야 할 때 대도약도 가능할 것입니다.
뉴스핌 포럼에서 진단하는 것처럼 '정치가 정쟁에서 실용으로 대전환' 하는 것 또한 새로운 도약을 위해 반드시 필요합니다.
이를 위해선 언론의 역할이 매우 중요합니다.
'정직하고 바른 보도를 통해 국민 경제와 삶의 질 향상에 기여하겠다'는 제호처럼, 뉴스핌이 앞으로도 대한민국의 대전환과 대도약을 위한 길잡이가 되어주길 기대합니다.
뉴스핌 창간 23주년과 14회 서울이코노믹 포럼 개최를 다시 한 번 축하하며 임직원 여러분의 건강과 행복을 기원합니다.
고맙습니다.
2026년 4월 9일 대통령 이재명
kjw8619@newspim.com