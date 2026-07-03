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엘앤씨바이오, 골재생 이식재 미국 특허 등록

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  • 엘앤씨바이오가 3일 골재생 이식재 메가디비엠 에스 미국 특허를 등록했다고 밝혔다.
  • 이번 특허는 탈회골과 골무기질을 원스텝 공정으로 함께 수득해 골유도·골전도능을 동시에 구현하는 기술이다.
  • 엘앤씨바이오는 메가디비엠 에스와 리투오 등을 앞세워 ECM 기반 재생의학 사업과 글로벌 시장 확대에 속도를 내고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메가디비엠 에스 제조공정 권리 확보
회사 29번째 특허·미국 내 세 번째 등록

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오가 골재생용 이식재 '메가디비엠 에스(MegaDBM S)'에 대한 미국 특허를 등록했다.

엘앤씨바이오는 골재생용 이식재 메가디비엠 에스에 대한 미국 특허 등록으로 글로벌 지식재산권 포트폴리오를 확대했다고 3일 밝혔다.

이번 특허는 '골 무기질 성분을 함유하는 복합 탈회골 조성물 및 그 제조공정'에 관한 것이다. 회사의 29번째 등록 특허이며, 미국 특허로는 메가덤(MegaDerm), ZAG 펩타이드에 이어 세 번째 등록 특허다.

[자료=엘앤씨바이오]

메가디비엠 에스는 인체 유래 뼈에서 얻은 탈회골기질(DBM)과 골무기질 성분을 기반으로 한 생체재료 이식재다. 골 결손 부위를 채워 대체하는 동시에 골유도능과 골전도능을 함께 고려해 개발된 제품이다.

회사는 메가디비엠 에스가 기존 단일 성분 DBM 제품과 달리 골형성에 필요한 복합 환경을 제공할 수 있도록 설계됐다고 설명했다.

이번 특허 기술의 핵심은 기존 분리 공정과 달리 원스텝(One-step) 공정을 통해 탈회골과 골무기질을 함께 수득할 수 있도록 한 점이다. 이를 통해 골형성에 필요한 골유도능과 골전도능을 동시에 구현하고, 인체 골의 무기질 조성에 가까운 골무기질 함량 비율을 갖도록 설계했다.

제형은 페이스트 형태다. 회사는 이 제형을 통해 시술 부위 적용 편의성과 형태 유지력을 높이고, 생체 적합성 고분자를 활용해 골 결손 부위에 안정적으로 고착될 수 있도록 했다고 밝혔다.

엘앤씨바이오는 메가디비엠 에스에 대해 국내 특허에 이어 중국 특허를 확보했다. 이번 미국 특허 등록으로 핵심 재생의학 제품군에 대한 해외 권리 보호 범위를 넓히게 됐다.

미국은 정형외과, 척추, 치과, 외상 재건 등 골이식재 수요가 있는 시장으로 꼽힌다. 엘앤씨바이오는 이번 특허 등록이 향후 미국 시장 진입과 글로벌 파트너링 논의에서 지식재산권 기반으로 활용될 수 있다고 보고 있다.

이환철 엘앤씨바이오 대표는 "엘앤씨바이오는 창업 이후 인체조직 기반 재생의학 기술을 축적하며 메가덤, 메가카티, 메가너브프라임, 메가디비엠 에스 등 제품군으로 기술 플랫폼을 확장해 왔다"며 "이번 메가디비엠 에스 미국 특허 등록은 회사가 보유한 인체조직 처리·가공 기술과 재생의학 소재 설계 역량이 글로벌 시장에서도 보호받을 수 있는 성과"라고 말했다.

이어 "미국 특허는 글로벌 시장에서 기술을 설명하고 파트너와 협력하며 향후 인허가 및 사업화 전략을 추진하는 과정에서 중요한 지식재산권 기반이 된다"며 "메가덤을 통해 인체조직 기반 제품 사업을 진행해 온 만큼 이번 메가디비엠 에스 특허 등록을 계기로 정형외과·척추 등 근골격계 재생의학 분야에서도 글로벌 확장 가능성을 높여가겠다"고 말했다.

엘앤씨바이오는 세포외기질(ECM) 기반 재생 솔루션 리투오(Re2O)의 시장 확대도 추진하고 있다. 회사는 2026년 1분기 연결 기준 매출액 303억원, 영업이익 60억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 70.6% 증가했고, 영업이익은 흑자전환했다.

회사에 따르면 리투오는 출시 이후 의료진 중심으로 채택이 확대되고 있다. 엘앤씨바이오는 생산능력 확대를 통해 증가하는 시장 수요에 대응하고 있다고 밝혔다.

엘앤씨바이오는 기존 메가덤 중심의 인체조직 사업에 리투오와 메가디비엠 에스 등 재생의학 제품군을 더해 ECM 기반 재생의학 사업을 확대할 계획이다.

dconnect@newspim.com

 

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