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서울AI허브, 공군 항공우주전투발전단과 인공지능 교류협력 업무협약

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  • 서울시는 3일 서울AI허브와 공군 항공우주전투발전단이 인공지능 교류협력 업무협약을 체결했다고 밝혔다다
  • 양 기관은 산업 AX 혁신센터 내 공군 AX 거점 설치·운영과 국방 AI 공동연구·기술 실증 등 협력사업을 확대하기로 했다
  • 서울시는 서울AI허브를 통해 산업을 넘어 국방 분야까지 AI 혁신을 연결하고 우수 AI 스타트업 성장을 적극 지원하겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 서울AI허브와 공군 항공우주전투발전단이 인공지능 교류협력을 위해 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다. 이날 서울AI허브 메인 센터에서 인공지능 교류협력 업무협약식을 가졌다.

서울AI허브는 서울시가 조성한 AI 산업 육성 거점으로, 산업 현장의 AI 도입을 지원한다. 지난해 12월에는 산업 AX 혁신센터를 개관해 산업 현장의 AI 전환 수요와 우수 AI 스타트업을 연계하기도 했다.

서울 AI 허브 앵커시설 외관 [사진=서울시]

앞서 서울AI허브와 공군은 지난 2024년 서울AI허브 내 공군 AI신기술융합센터를 개소하고 공군 기술 수요 기반 오픈이노베이션을 추진했다.

협약은 공군 AX 거점 설치·운영과 협약 체결기관 변경(공군 AI 신기술융합센터→공군 항공우주전투발전단) 등 변화된 협력 여건을 반영해 기존 협약을 재정비하기 위해 추진됐다. 이를 통해 군·산·학 공동연구와 국방 AI 기술 실증, 국방데이터 안심존 등 협력사업도 한층 확대할 계획이다.

양 기관은 ▲공군 항공우주전투발전단과 서울AI허브 간 AI 신기술 분야 교류협력 ▲산업 AX 혁신센터 내 공군 AX 거점 설치·운영 및 지원 ▲국방 AI 분야 공동연구 및 기술 실증 ▲국방 AI 분야 산·학·연 협력사업 발굴 등을 추진한다.

이수연 서울시 경제실장은 "AI 경쟁력은 기술을 얼마나 빠르게 현장에 적용하느냐에 달려 있다"며 "서울AI허브가 산업을 넘어 국방 분야까지 AI 혁신을 연결하는 플랫폼으로 자리매김해 우수 AI 스타트업이 산업과 공공, 국방 분야에서 기술을 검증하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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