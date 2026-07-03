서울AI재단, 한국형사·법무정책연구원과 '안전한 AI 사용문화' 확산 나서

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울AI재단(이사장 김만기)은 한국형사·법무정책연구원(원장 정웅석)과 안전한 AI 사용문화 확산에 나선다고 3일 밝혔다.

양 기관은 지난달 29일 'AI(인공지능) 안전 분야 정책 교류 및 안전한 AI 사용 문화 확산'을 위한 업무협약을 체결하고 협약식을 가졌다. 협약식에는 김만기 서울AI재단 이사장과 정웅석 한국형사·법무정책연구원장을 비롯한 기관 관계자가 참석했다.

김만기 서울AI재단 이사장(왼쪽)과 한국형사·법무정책연구원 정웅석 원장(오른쪽)이 협약식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=서울시]

이번 협약은 AI가 시민 일상 전반으로 확산하는 가운데, 공공 영역에서 AI를 안전하고 책임 있게 활용하기 위한 정책 협력 기반이다.

생성형 AI를 비롯한 신기술 활용이 확대되면서 개인정보 보호, 책임성, 투명성, 설명가능성 등 법·제도적 쟁점이 중요해지고 있는 만큼 양 기관은 AI 안전 분야의 정책적 대응과 시민 신뢰 확보 방안을 함께 모색한다.

양 기관은 협약에 따라 AI 안전 분야 정책연구 교류 및 공동과제 발굴, 안전한 AI 활용을 위한 홍보 협력을 중심으로 협력을 추진한다.

정웅석 한국형사·법무정책연구원장은 "AI가 사회 전반으로 확산하는 지금은 기술 활용의 편의성뿐 아니라 법적 안정성, 책임성, 시민 보호 원칙을 함께 정립해야 하는 중요한 시기"며 "한국형사·법무정책연구원은 이번 협약을 계기로 서울AI재단과 AI 안전 분야 정책연구를 내실 있게 추진하고 안전한 AI 사용 문화가 확산할 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.

김만기 서울AI재단 이사장은 "AI는 이제 행정과 시민 일상 전반의 혁신을 이끄는 핵심 기반인 만큼 신뢰할 수 있는 안전한 활용 체계를 함께 마련하는 일이 무엇보다 중요하다"며 "서울AI재단은 한국형사·법무정책연구원의 법무·형사정책 전문성과 재단의 AI 정책 실행 역량을 결합해 시민이 안심하고 AI를 활용할 수 있는 도시 환경을 조성하여 'AI 시티 서울' 실현에 기여하겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com