체육공단, 문체부 '2026년 스포츠산업 인턴십 지원 사업' 참여자 모집

AI 핵심 요약beta
- 체육공단과 문체부가 8일 스포츠산업 인턴십 참여자를 모집했다.
- 지난 3월 88개 스포츠 기업 선정해 기업별 1명씩 최대 88명 지원한다.
- 24일까지 잡스포이즈 온라인 신청하며 5월1일부터 3개월 근무한다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=스포츠산업에 관심이 많은 인재를 모집한다.
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)과 문화체육관광부(장관 최휘영)가 '2026년 스포츠산업 인턴십 지원 사업'의 참여자를 모집한다.
체육공단은 지난 3월 올해 인턴십 지원 사업에 함께할 스포츠 기업 88개사를 선정했으며, 기업별 1명씩 최대 88명의 인턴을 선발해 지원할 예정이다.
모집 분야는 마케팅, 경영 지원, 매니지먼트 및 웹디자인 등으로 채용 예정일(5월 1일) 기준 미취업 상태로, 인턴십 종료 후 정규직 전환이 가능한 사람은 누구든 지원할 수 있다. 단, 타 지원 사업에 참여 중인 사람, 채용 예정 기업에서 근무 중이거나 근무했던 사람 등은 지원할 수 없다.
인턴으로 선정 시 기본 근무 기간은 3개월(5~7월)이며, 기업별 자체 평가에 따라 정규직 전환이 가능하다. 급여는 최저임금 이상으로, 채용 기업별로 다르다.
신청 기간은 오는 24일까지며, 잡스포이즈에서 온라인으로 신청할 수 있다.
iaspire@newspim.com