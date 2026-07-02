민선 9기 인수위 전국 121곳 설치…단체장 교체기 행정 공백 최소화

AI 핵심 요약beta
- 민선 9기 출범 앞두고 인수위 121곳 설치했다
- 단체장 교체 126곳 중 113곳이 인수위 구성했다
- 행안부는 행정 공백 줄여 안정 출범 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 민선 9기 지방자치단체장 출범을 앞두고 전국 지방자치단체 절반가량에서 단체장 인수위원회가 설치됐다. 행정안전부는 인수위원회를 통해 단체장 교체기에 발생할 수 있는 행정 공백을 최소화하고 새 지방정부의 안정적인 출범을 지원한다는 방침이다.
행정안전부는 6월 30일 기준 전국 243개 지방자치단체 가운데 121곳(49.8%)에서 단체장 인수위원회가 설치됐다고 2일 밝혔다.
민선 9기 인수위원회 설치 현황을 보면 단체장이 교체된 126개 지역 중 113곳(89.7%)이 인수위원회를 구성했다. 인수위는 전·현직 단체장 간 업무 인수인계를 지원하고 새 지방정부의 정책 방향과 비전을 마련하는 역할을 맡는다.
인수위를 설치하지 않은 13개 지역 가운데 전남광주통합특별시 신안군과 대구 서구 등 9곳은 인수 전담 태스크포스(TF) 등 별도 조직을 운영해 업무 공백을 보완하고 있다.
단체장이 연임한 117개 지역은 대부분 인수위를 설치하지 않았지만, 경상남도를 비롯한 8개 지역(6.8%)은 미래 비전 수립과 업무 연속성 확보를 위해 인수위원회를 운영하고 있다.
이번 민선 9기 인수위원회는 평균 15명 규모로 구성됐다. 시·도는 평균 18명, 시·군·구는 평균 14명이며, 평균 운영 예산은 6400만원이다. 시·도는 평균 1억6000만원, 시·군·구는 평균 5500만원 수준이다.
행안부는 단체장 인수위원회가 2022년 지방자치법 개정으로 법적 근거가 마련된 이후 민선 8기에 처음 도입됐으며, 민선 9기에도 대부분의 단체장 교체 지역에서 운영되면서 지방정부의 안정적인 출범을 지원하는 제도로 자리 잡았다고 평가했다.
행안부는 앞서 지난 5월 '민선 9기 지방자치단체의 장 직 인수위원회 매뉴얼'을 전국 지방자치단체에 배포해 인수위 운영을 지원했다.
김민재 행정안전부 차관은 "단체장은 지역의 특성과 주민의 요구를 신속· 정확하게 파악하여 주민의 삶의 질과 행복을 책임져야 하는 의무를 진다"라며 "단체장이 교체되는 전환기에도 주민들께서 편안한 일상과 더 나은 행정서비스를 누리실 수 있도록 인수위원회 제도를 운영해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com