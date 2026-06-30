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전재수 인수위, 21일간 공식 일정 종료…해양수도 등 4대 목표 제시

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  • 전재수 부산시장 당선인 인수위는 30일 공식 활동 종료와 결과를 발표했다.
  • 인수위는 21일간 257회 활동으로 93건 정책과 114건 별도 제안을 확정하고 시정 슬로건을 '세계로 내일로 다시 뛰는 부산'으로 정했다.
  • 민생 100일 비상조치와 북항 돔구장·사직야구장 개발 등 도시 비전 구현 과제를 제시하고 향후 시정 자문협의체로 남기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'세계로 내일로 다시 뛰는 부산' 비전 발표
총 257회 회의 및 93건 정책 확정
민생 100일 비상조치 소상공인 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 당선인 인수위원회인 '다시 뛰는 부산위원회'가 모든 일정을 마무리하고 활동 결과를 발표했다.

인수위는 30일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "시정 출범과 함께 역할을 마무리하고 향후 시민과 함께 완성하는 부산의 미래 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

인수위는 "지난 10일부터 30일까지 21일간 총 153명으루 구성돼 6개 분과와 5개 특별위원회를 중심으로 활동했다"고 설명했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 차재권 전재수 부산시장 당선인 인수위원장이 30일 오후 2시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열어 인수위원회의 공식 일정 종료를 선언하고, 활동 결과를 발표하고 있다. 2026.06.30

인수위는 "운영 기간 동안 현장 방문 49회, 대민 간담회 59회, 내부 및 공무원 회의 149회를 포함해 총 257회의 활동을 전개했다"며 "3766건의 정책과 시민제안 및 의견을 접수해 실천 계획 작성 검토 284건을 거쳐 최종 93건을 확정하고 별도 제안과재 114건을 추가 발굴했다"고 설명했다.

인수위는 민선 9기를 이끌 도시 비전으로 '세계로 내일로 다시 뛰는 부산'을 시정 슬로건으로 확정했다. 4대 도시목표로 ▲세계를 연결하는 해양수도▲미래를 열어가는 혁신경제도시▲어디서나 살기좋은 균형성장도시▲모두가 건강한 시민행복도시이다.

'해양수도' 조성을 위해 해양 공공기관, HMM 이전 등 글로벌 해양비즈니스 허브를 구축하고 글로벌 물류 트라이포트 및 국제 복합도시 조성, 미래형 해양특구벨트 조성, 부산(신항7부두)-UAE AI항만물류 공동프로젝트, 시민이 행복한 해양수도 부산 프로젝트를 추진한다.

'혁신경제도시'로는 민생비상조치 100일(소상공인 경영위기 지원 등), 서부산 제조 AX 산업 벨트 구축, 해양수도 부산 세일즈단 운영, 부산형 노동안전보건체계 구축, 부산형 청년뉴딜 '첫경력 보장제' 해양 AI 대전환 클러스터를 구축한다.

'균형성장도시'에서는 북항 기능 재배치로 해양수도 완성, 경부선(가야~부산진) 지하화 및 지상부 '그린웨이' 조성, 부울경 30/60 이동혁신 TRX, 다대포 블루코스트 해양단지 조성, 깨끗한 생태 동천을 제시했다.

'시민행복도시' 부문에서는 상생복지(그린이음터, 세대이음 캠퍼스) 구축, 공공의료벨트 조성, 일상 가까이 문화로 연결(우리동네 문화마을 프로젝트, 빈집 문화채움 등), 북항 개폐식 돔구장 건설, 생활체육 메카도시를 조성한다.

인수위는 시민이 체감할 수 있는 '민생 100일 비상조치'를 최우선 과제로 추진하기로 했다.

100일 이내 민생 긴급 과제 15건(8519억 원)을 투입해 경영위기 소상공인을 위한 1%대 저리대출 및 고금리 대환대출, 영세화물차주·택시 종사자 특별지원, 동백전 카드수수료 부담 완화, 민생안전망 구축 등을 추진한다.

북항 돔구장에 관해 차재권 인수위원장은 "북항 돔구장은 관중석을 어떻게 갖느냐에 따라 많이 틀린다. 3만 5000석 기준으로 했을 때 토지 관련해서 6000억 원에서 7000억 원 사이로 될 것 같다"면서 "전체적으로 다 합치면 3조 원 정도의 공사비가 들어갈 것으로 예상된다"고 언급했다.

사직야구장 재건축에 대해서는 "전 당선인이 강조했던 생활체육의 메카로 만든다는 계획엔 변함이 없다"며 "북항 돔을 어떻게 개발하느냐에 따라 사직야구장의 개발 방식도 달라질 수 있다. 재건축 하되 야구장이 아닌 생활체육 메카로 조성할 것"이라고 말했다.

차재권 인수위원장은 "오늘 해단식을 거쳐 공식 활동을 종료하지만 이후 부산시와 함께 시정 자문협의체 조직으로 남아 공약 이행 사항을 주기적으로 점검하겠다"고 전했다.

한편 인수위는 이날 오후 5시 부산상수도사업본부 10층에서 해단식을 열고 활동 보고서를 전재수 당선인 측에 전달하며 공식 활동을 마무리할 예정이다.

ndh4000@newspim.com

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