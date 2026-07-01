민선9기 제천시장 인수위, '제천에콜리안 골프장' 조기 이관 추진

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국민체육진흥공단 운영권 조기 환수…"시민 중심 운영체계 전환 필요"

거창·광주 등 선행 사례 분석 바탕, 재정 타당성·공공성 강화 검토 착수

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =민선9기 제천시장직 인수위원회가 제천에콜리안 골프장의 운영 실태와 향후 활용방안을 종합 검토한 결과국민체육진흥공단으로부터 운영권을 조기에 이관받는 방향으로 정책을 추진해야 한다는 의견을 제시했다.

1일 인수위에 따르면 제천에콜리안 골프장은 지난 2007년 제천시와 국민체육진흥공단이 업무협약을 체결해 옛 쓰레기매립장과 폐탄광 부지에 조성한 친환경 대중골프장이다.

총사업비 348억 원이 투입됐으며 제천시가 207억 원 규모의 부지를 조성하고 공단이 141억 원의 시설 투자를 맡아 지난 2012년 개장했다.

에콜리안골프장전경[사진=제천시] 2026.07.01 choys2299@newspim.com

당초 협약에 따라 공단은 투자비를 회수할 때까지 최장 20년간 운영권을 보유하도록 돼 있다.

그러나 정부가 지난 2022년 '공공기관 기능 조정 부문 혁신계획'에 따라 전국 에콜리안 골프장의 지자체 조기 이관을 추진하면서 상황이 변했다.

이미 거창군과 광주 광산구는 지난해 조기 이관을 완료했으며 현재 공단은 제천시를 비롯해 정선군, 영광군과도 조기 이관 협의를 진행 중이다.

인수위원회는 제천에콜리안 골프장의 공단 투자금 잔액이 약 97억 원에 달하는 반면 지난 13년간 투자금 회수액은 약 44억 원(투자회수율 31%)에 불과한 점 등을 고려해 조기 이관의 필요성을 집중 검토했다.

이와 함께 조기 이관 시 발생할 투자비 상환 부담 완화 방안과 운영 고도화, 시민 만족도 제고 방안 등을 함께 살폈다.

특히 인수위는 이미 조기 이관을 완료한 거창군과 광주 광산구의 사례를 분석한 결과 지역 실정에 맞는 운영과 주민 이용 혜택 확대, 공공성 강화 측면에서 긍정적인 효과가 나타난 것을 확인했다고 밝혔다.

이에 따라 제천시 역시 시민 중심의 운영체계 전환을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 제안했다.

이상천 시장은 "에콜리안 골프장은 시민의 소중한 공공자산인 만큼, 단순한 시설 운영을 넘어 시민이 체감할 수 있는 공공서비스를 확대하는 방향으로 활용돼야 한다"라며 "조기 이관의 재정적 타당성과 운영 효율성을 면밀히 검토해 시민에게 더 많은 혜택이 돌아가는 최선의 운영방안을 마련하겠다"고 말했.

choys2299@newspim.com