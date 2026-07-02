유니온바이오메트릭스, ACOTE와 글로벌 보안 시장 진출

AI 핵심 요약beta
- 유니온바이오메트릭스가 2일 ACOTE Group과 MOU를 체결했다
- 양사는 생체인식과 AI 영상처리로 글로벌 시장을 공략한다
- 미국·영국·싱가포르서 출입통제·신원확인 사업을 찾는다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 생체인식 AI 인프라 보안 전문기업 유니온바이오메트릭스가 방글라데시 IT·AI 솔루션 기업 ACOTE Group과 글로벌 보안 시장 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.
회사에 따르면 양사는 유니온바이오메트릭스의 생체인식 기술 및 보안 솔루션과 ACOTE Group의 AI 영상 처리, 소프트웨어 개발 역량을 결합해 미국, 영국, 싱가포르 등에서 신규 사업 기회를 발굴할 계획이다.
협력 범위는 생체인식 기술과 AI 영상 분석, 출입통제, 통합 인증 등 보안 솔루션 분야에 걸친다. 특히 AI 영상 처리와 생체인식 기반 인증 기술을 연계해 현장 중심의 엣지 AI 보안 분야에서 협력을 강화하기로 했다.
양사는 출입 현장과 보안 구역에서 발생하는 영상·인증 데이터를 실시간으로 처리하고, 이를 출입통제 및 신원확인 시스템과 연동함으로써 공공·군·정부 보안 프로젝트와 인프라 보안 시장에 대응한다는 전략이다.
유니온바이오메트릭스 관계자는 "이번 협약으로 생체인식 기술과 보안 솔루션을 글로벌 AI 보안 시장으로 확대하는 협력 기반을 마련했다"며 "ACOTE Group과 함께 AI 영상 처리, 출입통제, 신원확인 등 다양한 보안 분야에서 공동 사업 기회를 만들어 나가겠다"고 말했다.
한편 유니온바이오메트릭스는 AI 데이터센터, 금융, 공공, 산업시설 등 고신뢰 보안 수요가 확대되는 시장을 중심으로 생체인식 기반 보안 솔루션 사업을 강화하고 있다.
nylee54@newspim.com