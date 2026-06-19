유니온바이오메트릭스, 북미·유럽 AI 데이터센터 보안 진출

생체인식 기술로 글로벌 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 생체인식 전문기업 유니온바이오메트릭스가 북미와 유럽 지역 AI 데이터센터 보안 사업을 확대한다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 프랑스 데이터센터 전문기업 데이터원(Data One)과 협력해 유럽 지역 데이터센터 사업을 추진 중이다. 얼굴 및 지문인식 기반의 통합 보안 플랫폼을 공급해 출입통제와 사용자 인증, 보안구역 접근관리를 담당하고 있다.

북미 시장 진출도 가속화하고 있다. 데이터원의 미국 내 AI 데이터센터 확장 사업에 맞춰 생체인식 출입통제 솔루션을 공급 중이며, 하반기에는 뉴저지와 인디애나 지역 신규 데이터센터 구축 프로젝트에 적용될 예정이다. 미국 동부 지역에서 추진 중인 수백MW 규모의 초대형 AI 인프라 사업에서도 생체인식 기반 접근통제와 사용자 인증 체계의 중요성이 부각되고 있다.

유니온바이오메트릭스 로고. [사진=유니온바이오메트릭스]

유니온바이오메트릭스는 국내 주요 데이터센터와 통신 인프라를 대상으로 얼굴 및 지문인식 기반 출입통제 시스템을 공급해온 경험을 바탕으로 해외 AI 인프라 시장 진출을 확대하고 있다. 얼굴·지문인식, 모바일 출입인증 기술과 통합 출입관리 플랫폼을 기반으로 데이터센터, 통신시설, 국가 중요시설 등 고신뢰 보안 환경 중심으로 사업 영역을 지속 확대할 계획이다.

유니온바이오메트릭스 관계자는 "AI 인프라 시장은 글로벌 단위의 대규모 투자와 함께 빠르게 성장하고 있다"며 "국내 데이터센터 구축 경험과 생체인식 기술력을 바탕으로 북미와 유럽을 포함한 글로벌 AI 인프라 보안 시장에서 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com