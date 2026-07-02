공무원도 AI로 직접 프로그램 만든다…행안부 'AI 정부 실험실' 시범 운영

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7월 3일부터 인터넷망 기반 운영…AI 코딩으로 반복 행정업무 자동화 지원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 공무원이 인공지능(AI)을 활용해 직접 행정업무를 개선할 수 있는 'AI 정부 실험실'을 7월 3일부터 시범 운영한다. 반복적이고 수작업 위주의 행정업무를 AI로 자동화하고, 공무원이 개발한 프로그램은 범정부 차원에서 공유·확산하는 체계도 마련한다.

행정안전부는 업무 담당 공무원이 대화형(바이브) 코딩과 AI 에이전트 등을 활용해 현장의 반복 업무를 직접 개선할 수 있도록 'AI 정부 실험실'을 단계적으로 구축·운영한다고 2일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

AI 정부 실험실은 공무원이 업무 과정에서 발견한 불편과 비효율을 AI 기술을 활용해 신속하게 시제품으로 개발하고 검증할 수 있도록 지원하는 공공 AI 전환(AX) 기반이다.

그동안 공공 정보화 사업은 예산 확보부터 기획·구축·운영까지 장기간이 소요돼 현장의 단순 반복 업무를 신속히 개선하기 어렵다는 한계가 있었다.

행안부는 우선 인터넷망 환경에서 AI 정부 실험실을 시범 운영한다. 공무원들은 민간 클라우드와 AI 코딩 도구, 개방형 데이터(OpenAPI) 등을 활용해 업무 개선 아이디어를 빠르게 구현하고 검증할 수 있다.

행안부는 공무원이 개발한 프로그램과 소스코드, 프롬프트 등을 체계적으로 관리하기 위해 '공공 개발산출물 저장소(공공 GitLab)'도 구축한다.

이를 통해 개발 결과물이 개인 PC에 머무르지 않고 다른 부처와 지방자치단체에서도 활용될 수 있도록 지원할 계획이다. 우수 사례는 정기적으로 선정해 참여 공무원에게 포상 등 인센티브도 제공한다.

아울러 공무원의 AI 활용과 개발 전 과정을 체계화하기 위해 '공공 AX 업무 지침(가칭)'도 마련한다. 과제 발굴부터 개발환경 이용, 보안 준수, 품질 검증, 개발산출물 등록과 확산 절차 등을 담아 안전하고 책임 있는 AI 활용 기반을 구축한다.

행안부는 오는 2027년 정부 업무망에도 AI 정부 실험실을 확대 구축할 계획이다. 업무망에서는 기관별 내부 업무자료와 법령, 업무지침, 민원사례 등을 활용해 업무별 AI 에이전트를 개발하고 행정서비스 혁신에 활용할 수 있도록 지원한다.

이와 함께 국민과 공무원의 혁신 과제를 발굴하고 우수사례를 범정부로 확산하는 통합 플랫폼인 '공공 AX 포털'도 구축할 예정이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "공공 인공지능 전환(AX)의 핵심은 국민의 요구사항과 현장의 문제를 가장 잘 아는 담당 공무원이 AI를 활용해 직접 서비스를 구현할 수 있도록 지원하는 것"이라며 "모든 공무원이 AI를 업무의 동료처럼 활용하고, 국민이 행정서비스의 변화를 체감하는 AI민주정부 실현을 위해 공공 인공지능 전환(AX) 혁신 기반을 체계적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com