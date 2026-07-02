LS일렉트릭, 세계 최초 직류 배전 공장 'DC팩토리' 준공

AI 핵심 요약beta
- LS일렉트릭이 2일 천안사업장에 세계 최초 100% 직류 배전 공장 DC팩토리를 준공했다.
- DC팩토리는 직류 전용 핵심 기기를 적용해 전체 에너지 효율을 10% 이상 높였다.
- LS일렉트릭 등 7개사는 직류기술 연구단지 조성 협력 MOU를 체결했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LS일렉트릭이 2일 충남 천안사업장에서 세계 최초의 100% 직류(DC) 배전 공장 'DC팩토리'를 준공했다.
이날 준공식에는 채대석 LS일렉트릭 대표이사, 이호현 기후에너지환경부 2차관, 김동철 한국전력공사 사장 등이 참석했다.
천안 DC팩토리는 반도체 변압기(SST), 반도체 차단기(SSCB), 에너지저장장치(ESS) 등 LS일렉트릭의 직류 전용 핵심 기기를 적용한 제조 시설이다. 직류 배전은 교류(AC) 전력을 직류로 변환하는 과정에서 발생하는 전력 손실을 줄여 에너지 효율을 높이는 방식으로, 이 공장은 전체 에너지 효율을 10% 이상 개선했다.
주력 생산품은 차세대 배터리 일체형 ESS 전력변환장치(PCS) 'G2'다. LG에너지솔루션과 공동 개발한 G2는 기존 공랭식에서 벗어나 수냉식 냉각 기술을 적용해 발열 제어와 내구성을 강화했다.
이날 천안사업장에서는 기후에너지환경부와 한국전력공사 주관으로 'K-DC 산업 확산 2026' 행사가 열렸다. 약 120명이 참석한 행사에서 LS일렉트릭과 한국전력공사, 한국에너지공대, LS전선, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LG전자는 글로벌 직류기술 특화 연구단지 조성과 공동 기술연구 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.
yuniya@newspim.com