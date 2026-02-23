"운동하면 포인트 쌓인다"…문체부·체육공단, 스포츠인센티브 '튼튼머니'

1인당 연간 최대 5만 포인트 적립, 스포츠·건강 분야에서 사용

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 서울올림픽기념국민체육진흥공단과 함께 23일부터 '2026년 스포츠활동 인센티브(튼튼머니)' 사업을 시행한다고 밝혔다.

튼튼머니 포스터. [자료= 문체부]

튼튼머니는 만 4세 이상 국민 누구나 참여할 수 있는 스포츠활동 특전 제도로, 전국 4000여 개 스포츠시설에서 운동을 하거나 국민체력인증센터에서 체력 측정을 받으면 30분당 500포인트가 적립된다. 1인당 연간 최대 5만 포인트까지 쌓을 수 있으며, 적립된 포인트는 제로페이 스포츠상품권, 삼성생명 슬리머니, 문화상품권 등으로 전환해 스포츠용품 구매, 스포츠시설 등록, 약국·병원 이용, 보험료 결제 등에 활용할 수 있다.

올해는 이용 편의성을 높이기 위해 3월 말 전용 앱을 정식 출시한다. 앱 출시 전인 3월 30일까지는 '국민체력100' 누리집 QR코드를 통해 사업 참여 안내와 적립 기능을 중심으로 운영하며, 3월 31일 앱 출시 이후에는 스포츠활동 기록관리, 주변 적립 시설 검색, 포인트 전환, 각종 챌린지 등 전 기능을 단계적으로 제공한다. 자세한 내용은 국민체력100 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부와 체육공단은 매년 사업 지원 규모를 확대해 왔으며, 지난해에는 2024년 대비 약 5배 많은 12만 4000여 명에게 혜택을 제공했다.

김대현 문체부 제2차관은 "'튼튼머니'는 운동 참여에 대한 실질적인 보상을 통해 국민 생활체육 참여율을 높이고, 만성질환 예방 등을 통한 의료비 부담 완화와 건강관리 문화 정착에도 기여할 것으로 기대한다"라며, "문체부는 '기본이 튼튼한 사회'를 실현하기 위해 지원 규모를 단계적으로 확대하는 데 힘쓰겠다"라고 밝혔다.

fineview@newspim.com