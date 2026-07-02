오비고, 수입차 부품 견적 자동화 AI솔루션 'BOLT IPN' 출시

AI 핵심 요약beta
- 오비고가 2일 수입차 부품 조회·견적 자동화 솔루션 BOLT IPN을 출시했다고 밝혔다.
- 글로벌 부품 조회와 내부 견적 시스템을 연동해 부품번호 복사·도면 캡처 등 수작업을 클릭 한 번으로 자동화했다.
- 자회사 카랑 현장 검증 결과 업무시간 60% 단축·오류 차단 성과를 바탕으로 라이선스 판매와 공급 확대에 나설 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모빌리티 라이프 AX 플랫폼 전문기업 오비고가 수입차 부품 조회와 내부 견적 시스템을 자동으로 연결하는 AI 업무 자동화 솔루션 'BOLT IPN'을 출시했다고 2일 밝혔다.
BOLT IPN은 글로벌 부품 조회 시스템을 기업 자체 견적 시스템과 연동하는 솔루션이다. 기존에 직원이 두 화면을 오가며 수행하던 부품 번호 복사, 차량 도면 캡처, 마킹 및 수동 입력 등 모든 수작업을 단일 솔루션으로 자동화했다.
오비고의 독자적인 피지컬 AI 브라우저 '볼트(BOLT)' 기술이 적용됐다. 다양한 형태의 웹 화면 정보를 실시간으로 인지하고 분석하는 볼트 브라우저의 AI 기술을 통해 기존 시스템 변경 없이 클릭 한 번으로 실행된다. 화면을 분할해 카탈로그를 동시 확인할 수 있으며, 차량 번호판이나 사진 인식을 통한 정보 자동 추출, 도면 자동 캡처 기능 등도 유기적으로 작동한다.
회사에 따르면 출시 전부터 자회사 '카랑'의 사업 현장에 적용되어 수개월간 실무 검증을 완료했다. 현장 검증 결과 부품 견적 업무 시간을 기존 대비 60% 이상 단축했으며, 자동 매칭 기술을 통해 오타나 수량 착오 등 휴먼 에러를 원천 차단했다. 동일 인력 대비 업무 처리량은 2배 이상 향상됐다. 오비고는 이러한 성과를 바탕으로 카랑의 고객사 대상으로 유료 라이선스 서비스를 시작했다.
오비고는 향후 국내외 부품 유통사, 수입차 정비 네트워크, 대형 B2B 차량 관리 기업 등 모빌리티 시장 전반으로 공급 대상을 확대할 방침이다. 연동 범위를 정산·재고 관리 영역까지 넓히고, 차세대 AI 에이전트 기능을 더해 부품 추천 및 오류 감지까지 수행하는 부품 관리 AI 에이전트 플랫폼으로 확장해 나갈 계획이다.
황도연 오비고 대표이사는 "BOLT IPN은 볼트 기술이 산업 현장의 낭비를 줄이고 효율을 극대화하는지 보여주는 사례"라며 "상용화 성과를 발판 삼아 아날로그 부품 시장의 혁신을 이끌고, 업무 자동화가 필요한 산업 전반에 볼트 브라우저를 본격 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com