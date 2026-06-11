오비고 최대주주, 주가 저평가 판단에 15억원 장내 매수

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AI 콘텐츠·카케어·피지컬 AI 사업 확대 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 오비고 최대주주가 약 15억원 규모의 오비고 주식을 장내 매수했다.

11일 모빌리티 라이프 AX(AI 전환) 플랫폼 기업 오비고는 장영준 최대주주가 최근 한 달간 사전 거래계획 공시에 따라 회사 주식 약 26만주를 장내 매수했다고 밝혔다.

평균 취득 단가는 5574원이며 총 매수 규모는 약 15억원이다. 이번 주식 취득 이후 장 최대주주의 지분율은 기존 20.58%에서 22.67%로 상승했다.

오비고 로고. [사진=오비고]

회사 측은 최근 주가가 회사의 본질 가치와 중장기 성장 잠재력 대비 낮은 수준에 있다고 판단해 최대주주의 장내 매수가 진행됐다고 설명했다. 또 이번 매수는 주주가치 제고 의지를 시장에 알리는 차원이라고 밝혔다.

오비고는 현재 ▲'픽시리즈'를 중심으로 한 AI 콘텐츠 ▲자회사 카랑과 연계한 AI 카케어 ▲전력·로봇 등 다른 산업군으로 확장하는 피지컬 AI 솔루션을 3대 플랫폼 사업으로 추진하고 있다.

AI 콘텐츠 사업은 자율주행과 로보택시 산업 성장에 따른 차량 내 콘텐츠 수요 확대를 배경으로 한다. 오비고는 글로벌 완성차 업체를 대상으로 픽시리즈 공급을 확대하고 있으며, 구독 매출과 광고 등 플랫폼 수익 구조를 구축하고 있다.

자회사 카랑을 중심으로 한 AI 카케어 부문도 사업화가 진행되고 있다. 회사는 해당 부문 매출 가시화가 실적 성장 기반을 마련하는 요인이라고 설명했다.

오비고는 최근 키움프라이빗에쿼티와 한국투자파트너스로부터 확보한 150억원 규모의 재원을 피지컬 AI 솔루션 분야 확대에 투입할 계획이다. 회사는 모빌리티 플랫폼 기술을 전력, 로봇 등 다른 산업 분야로 확장하기 위한 기술 고도화와 사업 영역 확대를 추진한다.

오비고 관계자는 "이번 최대주주의 주식 매수는 기업의 본질 가치를 신뢰하고 주주가치를 제고하겠다는 의지 표명"이라며 "회사가 추진 중인 플랫폼 사업의 성과를 통해 기업가치를 높이겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com