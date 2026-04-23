오비고, 오토 차이나 2026 참가…AI 인포테인먼트 글로벌 공략

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AI 콘텐츠 픽시리즈 전면 공개, OEM 관계자 대상 시연





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 모빌리티 AI 전환(AX) 플랫폼 전문기업 오비고가 중국 최대 자동차 전시회에 참가해 글로벌 시장 공략에 나선다.

23일 오비고는 오는 24일부터 다음 달 3일까지 베이징에서 열리는 '2026 베이징 국제 자동차 전시회(오토 차이나 2026)'에 참가한다고 밝혔다.

이번 전시에서 오비고는 글로벌 운영체제(OS) 및 온디바이스 AI 기업인 썬더소프트(ThunderSoft)와 공동 전시를 진행한다. 썬더소프트는 중국 내 콕핏 소프트웨어 점유율 1위 기업으로 전 세계 68개 이상의 완성차 브랜드를 고객사로 두고 있다. 오비고 전시 공간은 베이징 중국국제전람센터 E1관 09호 썬더소프트 부스 내에 마련된다.

오비고 로고. [사진=오비고]

오비고는 이번 전시에서 AI 콘텐츠 서비스 '픽(Pick)시리즈'를 주력으로 선보인다. 픽시리즈는 ▲종합 엔터테인먼트 플랫폼 '픽나우(PickNow)' ▲인카(In-car) 게임 플랫폼 '픽조이(PickJoy)' ▲AI 오디오 플랫폼 '픽클(P!ckle)' 등 차량 환경에 최적화된 AI 콘텐츠 플랫폼으로 구성됐다. 오비고는 글로벌 완성차(OEM) 관계자들을 대상으로 시연을 진행할 계획이다.

올해로 19회를 맞이한 오토 차이나 2026은 전 세계 1000개 이상의 기업과 90만 명 이상의 관람객이 참가하는 행사다. 이번 전시회는 'AI와 스마트 모빌리티의 미래(Future of Intelligence)'를 주제로 열린다. 오비고는 전시 기간 글로벌 파트너사와의 미팅을 통해 피지컬 AI(Physical AI) 등 신사업 분야의 해외 확장도 타진할 방침이다.

황도연 오비고 대표이사는 "상용화 레퍼런스와 썬더소프트와의 파트너십을 바탕으로 글로벌 고객들에게 AI 인포테인먼트 가치를 증명하고 실질적인 글로벌 매출 성장을 이끌어내겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com