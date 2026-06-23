오비고, 15억 자사주 매입…"AI 플랫폼 전환에 주주가치 제고"

AI 핵심 요약beta
- 오비고가 23일 15억원 규모 자사주 매수를 단행했다
- 오비고는 차량용 AI 플랫폼 기반 구독 모델로 전환하고 글로벌 공급망을 확대한다
- 자회사 시너지·AI 임팩트 랩·M&A로 산업용 AI 시장 진출과 사업 다각화를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 오비고가 15억원 규모의 자사주 장내매수를 단행했다고 23일 밝혔다. 회사는 주주 안내문을 통해 비즈니스 모델 전환, 자회사 시너지 확대, 산업용 AI 분야 진출을 골자로 하는 중장기 성장 계획을 발표했다.
회사에 따르면 오비고는 현재 일회성 로열티 구조에서 벗어나 차량용 AI 플랫폼 '픽시리즈' 중심의 구독형 모델로 전환 중이다. 국내외 차량 탑재로 상용화 궤도에 올랐으며 북미, 유럽, 인도 등으로 공급을 확대할 예정이다. 썬더소프트, 모트렉스 등과 협력해 글로벌 공급망을 구축하고 차량 라이프사이클 전반에서 지속적인 매출을 창출할 계획이다.
자회사 카랑의 차량 정비 데이터와 오프라인 네트워크를 활용한 공동 사업화도 추진된다. 'AI 임팩트 랩' 서비스를 통해 타이어 제조사, 렌터카 업체, 손해보험사와 연계 사업을 다각화하고 있다. 소비자 영역에서는 운전자 필수앱 상위업체 인수를 통해 타이어 및 자체 상품 유통으로 사업을 확대한다.
오비고는 소프트웨어 정의 차량(SDV) 및 브라우저 기술력을 바탕으로 전력 인프라, 로봇, 방산 등 타 산업군의 AI 전환 시장에 진출한다. 산업용 AI 브라우저의 경쟁력을 높이기 위해 핵심 도메인을 보유한 유망 기업의 인수합병을 진행 중이다.
오비고 관계자는 "SDV와 AI 전환 패러다임 속에서 성장성을 견고히 유지하고 있으며, 주주 소통을 확대하고 성과로 보답하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com