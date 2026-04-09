노동부, 직원 대상 바이브코딩 교육·해커톤 개최…AI 혁신 박차

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 9일 오송 컨벤션센터에서 직원 대상 바이브코딩 교육과 해커톤을 개최했다.
- 코딩 경험 없는 직원도 AI를 활용해 소프트웨어를 개발할 수 있도록 지원하는 행사로 116팀이 지원했다.
- 우수작은 13일까지 평가를 거쳐 선정되며 개발비 지원과 장관 표창 등의 혜택을 받는다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 직원 대상 바이브코딩 및 해커톤을 열어 인공지능(AI) 혁신에 박차를 가한다.
노동부는 9일 오송 컨벤션센터에서 '우리 노동부 바이브코딩 교육·해커톤'을 열었다고 밝혔다.
행사는 코딩 경험이 없는 직원도 아이디어만 있다면 이를 가동하기 위한 소프트웨어를 만들 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
노동부에 따르면 40팀이 참여할 수 있는 행사에 116팀이 지원하는 등 높은 참여율을 보였다.
현장에서는 AI 노동법 상담, 노동감독 AI 비서 등 기존 노동부 AI 프로그램 개발을 주도한 임재진 노동행정인공지능혁신과 사무관이 AI 빌딩 원데이 클래스가 운영됐다.
강연 이후 참가자들이 바이브 코딩으로 제한된 시간 내 집중적으로 시제품을 만드는 대회 해커톤이 이어졌다.
바이브코딩은 개발자가 생성형 인공지능을 활용해 코드를 만드는 일을 말한다.
우수작 선정은 오는 13일까지 동료 평가 등을 거쳐 이뤄진다. 선정된 작품은 moellab.info를 통해 국민에게 공개된다. 노동부는 우수팀에 시제품 활용을 위한 개발·운영비용 등을 지원하고, 향후 성과가 우수한 경우 장관 표창 등도 수여한다.
김수진 노동부 노동정책관은 "국민께 최고의 고용노동행정 서비스를 제공하려면 현장의 어려움을 정확히 알고 있는 직원들이 인공지능을 자유자재로 다룰 수 있어야 한다"며 "이번 해커톤을 시작으로 우리 노동부의 인공지능 혁신을 앞당길 공무원 개발자를 지속적으로 길러내겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com