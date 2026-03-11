올해 퇴직연금 정책은…노동부-금감원, 공동설명회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부와 금융감독원은 11일 서울 영등포구 금감원 2층 대강당에서 '2026 퇴직연금 업무설명회'를 공동 개최했다고 밝혔다.
설명회는 올해 퇴직연금 주요 정책방향과 사업자에 대한 감독·검사 방향을 공유하기 위해 마련됐다. 김재현 상명대 교수 등 외부 전문가도 현장을 찾아 퇴직연금 시장의 미래와 발전 과제에 대해 발표했다.
서재완 금감원 부원장보는 "최근 코스피에 대한 국민적 관심과 참여로 퇴직연금에 대한 관심 또한 높아지고 있으나, 퇴직연금은 합리적인 자산배분을 통한 적극적인 운용보다는 여전히 원리금보장상품 위주의 관행에 머물러 있어 수익률이 기대에 못 미친다"고 진단했다.
그는 또 "퇴직연금이 '3층 연금 체계'의 한축으로서 국민의 안정적인 노후를 든든히 지탱할 수 있도록 모든 시장참여자가 적극적으로 고민해야 할 시기"라며 "장기 투자라는 퇴직연금의 특성상, 합리적인 자산 배분전략은 복리의 마법을 통해 노후 소득의 규모를 결정짓는 중요한 열쇠가 된다"고 했다.
노동부는 퇴직연금 수익률 개선 등을 위한 정책 방향을 공유했다. 퇴직연금 사외적립 의무화 및 기금형 제도 활성화는 근로자퇴직급여보장법 개정 사항으로, 법 개정안을 조속하게 마련하겠다는 입장도 밝혔다.
금감원은 사업자에 대한 감독·검사 방향을 발표하고, 연금포털 등 공시 체계를 사용자 친화적으로 개선하겠다고 밝혔다. 근로자 수급권 보호를 위해 부당한 업무 관행에 대한 검사도 지속 실시한다.
