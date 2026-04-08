창원시, 하천 주변 불법시설 정비 착수…여름철 재해 예방 집중

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 8일 하천·계곡 주변 불법시설 정비를 추진한다.
- 보고회에서 전수조사 결과 불법 경작지와 무허가 시설을 확인했다.
- 자진철거 유도와 행정대집행으로 여름철 재해 구간을 우선 정비한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시민 안전 고려한 정비 방침 수립
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 하천·계곡 주변 불법시설 정비를 본격 추진한다.
창원시는 8일 시청 제1부시장실에서 불법시설 정비 추진계획 보고회를 열고 전수조사 결과 공유와 정비 방향에 논의했다고 밝혔다.
조사 결과 불법 경작지, 적치물, 무허가 시설물 등이 확인되었으며 하천 흐름을 방해하거나 통수 단면을 축소시키는 시설과 불법 영업 시설에 대해 우선 정비가 필요한 것으로 나타났다.
시 이에 따라 ▲자진철거 유도 및 행정지도▲원상복구 명령▲미이행 시설 행정대집행 검토 등 단계별 정비 절차를 추진하고, 구청 중심의 책임 정비체계를 운영할 계획이다. 여름철 우수기 이전 재해 위험 구간을 우선 정비 대상으로 선정해 집중 관리할 방침이다.
장금용 시장 권한대행은 "시민 안전과 직결되는 공공 공간인 만큼 불법 점용에 대해서는 원칙적으로 대응하되 시민 불편을 최소화할 수 있도록 사전 안내와 자진 정비를 병행해 달라"며 "구청장 책임 아래 실질적인 정비 성과가 나타날 수 있도록 적극 추진해 줄 것"을 당부했다.
news2349@newspim.com