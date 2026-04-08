[핌in현장] 키빗업 "'김재중 1호 보이그룹', 부담이지만 실력으로 증명할 것"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '김재중의 1호 보이그룹' 키빗업(KEYVITUP)이 새로운 패러다임을 제시하겠다는 포부를 안고 가요계에 정식 데뷔했다.

키빗업은 8일 서울 마포구에 위치한 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 첫 EP앨범 '키빗업' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "꿈 꿔오던 순간을 다섯 멤버와 다 같이 하고 있다는 게 영광스럽다"라며 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 첫 앨범을 발매하며 데뷔하는 KEYVITUP(재인, 세나, 현민, 루키아, 태환)이 8일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 동양생명홀에서 열린 쇼케이스에서 취재진을 향해 인사하고 있다. 2026.04.08 kunjoo@newspim.com

키빗업은 열쇠를 의미하는 '키(KEY)'와 생명을 뜻하는 바이탈(Vital)의 'VIT', 상승을 의미하는 '업(UP)'을 합성해 '세상의 문을 열고 생명력을 전하겠다'는 의미를 담고 있다.

데뷔 더블 타이틀곡 중 하나인 '키빗업'은 이들의 시작을 알리고 정체성을 가장 선명하게 녹여낸 노래다. 또 다른 타이틀곡 '레전더리(LEGENDARY)'는 스스로를 레전드로 만들어가겠다는 포부를 담았다.

이날 루키아는 "아직 떨린다. 드디어 저희가 데뷔를 하게 됐고, 이걸 준비하면서 저희에게 많은 일이 있었다. 열심히 준비한 만큼 많은 모습 보여드릴 것"이라며 포부를 밝혔다.

태환은 데뷔 앨범에 대해 "정해진 정답이 있는 세상 속에서 저희만의 신념과 선택으로 새로운 답을 만들어 나가는 포부를 담아냈다. 이번 앨범은 선공개곡 '베스트 원'과 멤버 전원이 작사에 참여한 '키빗업'을 중심으로 5곡이 수록됐다"고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 키빗업. [사진=인코드엔터테인먼트] 2026.03.25 alice09@newspim.com

세나는 "선공개곡 '베스트 원'은 올드스쿨 힙합 트랙으로 멈추지 않고 더 높은 곳으로 날아오르겠다는 포부를 담았다"라면서 "직선적인 에너지가 더해져 저희만의 정체성을 각인시키는 노래"라고 설명했다.

이번 타이틀곡 '키빗업'은 멤버 전원이 작사에 참여했다. 이에 재인은 "타이틀곡 '키빗업'은 저희 시작을 알리고 정체성을 가장 선명하게 녹여냈다. 앞으로의 방향성을 정확하게 제세하는 노래"라고 강조했다.

이어 루키아는 "밤을 새면서 작사를 했다. 서로 의견을 내면서 조율해 나가는 과정이 재미있었다. 너무 멋진 가사가 나온 것 같아서 자신있는 노래"라고 부연했다.

첫 데뷔앨범에 이들은 더블 타이틀곡을 내세웠다. '키빗업'이 올드스쿨 힙합이라면, '레전더리'는 트랩 기반의 힙합 곡이다. 현민은 "트랩 기반의 힙합 댄스 곡이다. 다양한 장면이 전개되는 듯한 몰입감이 높은 노래이다. 저희 스스로를 '레전더리'로 만들어 나가겠다는 내용을 담았다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 첫 앨범을 발매하며 데뷔하는 KEYVITUP(재인, 세나, 현민, 루키아, 태환)이 8일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 동양생명홀에서 열린 쇼케이스에서 취재진을 향해 인사하고 있다. 2026.04.08 kunjoo@newspim.com

키빗업은 동방신기 출신 김재중이 설립한 인코드의 1호 보이그룹이다. 그리고 걸그룹 세이마이네임 이후 1년 6개월 만에 런칭한 아이돌이기도 하다.

재인은 "김재중 PD님과 함께 있는 대화방이 있다. 기억에 남는 피드백이 '무대에서 긴장하지 말고 하고 싶은 걸 다 펼치고 내려와라'라는 말이었다. 프로로서 현실적인 피드백을 주시기도 하는데, 그 말이 무대에 더 집중할 수 있게 해주는 것 같다"고 답했다.

루키아는 "월말 평가때 긴장을 많이 해서 굳어 있었던 적이 있었다. 재중 PD님이 하고 싶은 걸 주저하지 말고 표현하라고 해주셨다. 그때부터 마음을 내려놓고 더 편하게 무대에 임하게 됐다. 긴장될 때마다 떠올리는 지점"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 키빗업. [사진=인코드엔터테인먼트] 2026.04.08 alice09@newspim.com

현민은 "재중 PD님이 저희 회사 PD이지만, 가요계에서 대선배이다. 존경스러운 선배라고 생각한다. 그만큼 재중 PD님이 제작 아이돌이라는 말을 들었을 때 부담도 있었다"고 털어놨다.

이어 "지금은 멤버들과 이야기를 하면서 생각을 바꿔보고자 했다. 계속해서 부담을 안고 있으면 발전이 없을 거라고 생각했다. 팀의 모토가 계속 증명하고 성장하는 거라고 생각한다. 이번 '김재중 아이돌'이라는 말로 이목을 받았으니, 저희 실력을 증명받고 싶다"며 포부를 드러냈다.

끝으로 키빗업은 "저희 키빗업 멤버들이 모였을 때 이야기를 나눈 적이 있다. 많은 사람들에게 긍정적인 메시지를 주자는 것이 공통된 의견이었다. 하나의 아이코닉한 그룹이 되어서 저희 음악을 들으셨을 때, 응원을 받거나 힘을 받길 바라는 마음이 있다. 앞으로 이런 부분에 중점을 두고 음악 작업을 해 나갈 것"이라고 전했다.

이날 오후 6시에 발매되는 키빗업의 첫 EP 앨범 '키빗업'에는 더블 타이틀곡 '키빗업'과 '레전더리'를 비롯해 '베스트 원(BEST ONE)', '쇼 미 섬씽(SHOW ME SOMETHING)', '폴라로이드(POLAROID)'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com