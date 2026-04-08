전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.08 (수)
KYD 디데이
문화·연예 가요

속보

더보기

[핌in현장] 키빗업 "'김재중 1호 보이그룹', 부담이지만 실력으로 증명할 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김재중의 1호 보이그룹 키빗업이 8일 서울에서 첫 EP앨범 발매 기념 쇼케이스를 열고 정식 데뷔했다.
  • 더블 타이틀곡 '키빗업'과 '레전더리'를 중심으로 멤버 전원이 작사에 참여한 새로운 패러다임을 제시하겠다고 포부를 밝혔다.
  • 긍정적 메시지 전달과 실력 증명을 통해 아이코닉한 그룹으로 성장하겠다는 의지를 드러냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '김재중의 1호 보이그룹' 키빗업(KEYVITUP)이 새로운 패러다임을 제시하겠다는 포부를 안고 가요계에 정식 데뷔했다. 

키빗업은 8일 서울 마포구에 위치한 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 첫 EP앨범 '키빗업' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "꿈 꿔오던 순간을 다섯 멤버와 다 같이 하고 있다는 게 영광스럽다"라며 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 첫 앨범을 발매하며 데뷔하는 KEYVITUP(재인, 세나, 현민, 루키아, 태환)이 8일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 동양생명홀에서 열린 쇼케이스에서 취재진을 향해 인사하고 있다. 2026.04.08 kunjoo@newspim.com

키빗업은 열쇠를 의미하는 '키(KEY)'와 생명을 뜻하는 바이탈(Vital)의 'VIT', 상승을 의미하는 '업(UP)'을 합성해 '세상의 문을 열고 생명력을 전하겠다'는 의미를 담고 있다.

데뷔 더블 타이틀곡 중 하나인 '키빗업'은 이들의 시작을 알리고 정체성을 가장 선명하게 녹여낸 노래다. 또 다른 타이틀곡 '레전더리(LEGENDARY)'는 스스로를 레전드로 만들어가겠다는 포부를 담았다.

이날 루키아는 "아직 떨린다. 드디어 저희가 데뷔를 하게 됐고, 이걸 준비하면서 저희에게 많은 일이 있었다. 열심히 준비한 만큼 많은 모습 보여드릴 것"이라며 포부를 밝혔다.

태환은 데뷔 앨범에 대해 "정해진 정답이 있는 세상 속에서 저희만의 신념과 선택으로 새로운 답을 만들어 나가는 포부를 담아냈다. 이번 앨범은 선공개곡 '베스트 원'과 멤버 전원이 작사에 참여한 '키빗업'을 중심으로 5곡이 수록됐다"고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 키빗업. [사진=인코드엔터테인먼트] 2026.03.25 alice09@newspim.com

세나는 "선공개곡 '베스트 원'은 올드스쿨 힙합 트랙으로 멈추지 않고 더 높은 곳으로 날아오르겠다는 포부를 담았다"라면서 "직선적인 에너지가 더해져 저희만의 정체성을 각인시키는 노래"라고 설명했다.

이번 타이틀곡 '키빗업'은 멤버 전원이 작사에 참여했다. 이에 재인은 "타이틀곡 '키빗업'은 저희 시작을 알리고 정체성을 가장 선명하게 녹여냈다. 앞으로의 방향성을 정확하게 제세하는 노래"라고 강조했다.

이어 루키아는 "밤을 새면서 작사를 했다. 서로 의견을 내면서 조율해 나가는 과정이 재미있었다. 너무 멋진 가사가 나온 것 같아서 자신있는 노래"라고 부연했다.

첫 데뷔앨범에 이들은 더블 타이틀곡을 내세웠다. '키빗업'이 올드스쿨 힙합이라면, '레전더리'는 트랩 기반의 힙합 곡이다. 현민은 "트랩 기반의 힙합 댄스 곡이다. 다양한 장면이 전개되는 듯한 몰입감이 높은 노래이다. 저희 스스로를 '레전더리'로 만들어 나가겠다는 내용을 담았다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 첫 앨범을 발매하며 데뷔하는 KEYVITUP(재인, 세나, 현민, 루키아, 태환)이 8일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 동양생명홀에서 열린 쇼케이스에서 취재진을 향해 인사하고 있다. 2026.04.08 kunjoo@newspim.com

키빗업은 동방신기 출신 김재중이 설립한 인코드의 1호 보이그룹이다. 그리고 걸그룹 세이마이네임 이후 1년 6개월 만에 런칭한 아이돌이기도 하다.

재인은 "김재중 PD님과 함께 있는 대화방이 있다. 기억에 남는 피드백이 '무대에서 긴장하지 말고 하고 싶은 걸 다 펼치고 내려와라'라는 말이었다. 프로로서 현실적인 피드백을 주시기도 하는데, 그 말이 무대에 더 집중할 수 있게 해주는 것 같다"고 답했다.

루키아는 "월말 평가때 긴장을 많이 해서 굳어 있었던 적이 있었다. 재중 PD님이 하고 싶은 걸 주저하지 말고 표현하라고 해주셨다. 그때부터 마음을 내려놓고 더 편하게 무대에 임하게 됐다. 긴장될 때마다 떠올리는 지점"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 키빗업. [사진=인코드엔터테인먼트] 2026.04.08 alice09@newspim.com

현민은 "재중 PD님이 저희 회사 PD이지만, 가요계에서 대선배이다. 존경스러운 선배라고 생각한다. 그만큼 재중 PD님이 제작 아이돌이라는 말을 들었을 때 부담도 있었다"고 털어놨다.

이어 "지금은 멤버들과 이야기를 하면서 생각을 바꿔보고자 했다. 계속해서 부담을 안고 있으면 발전이 없을 거라고 생각했다. 팀의 모토가 계속 증명하고 성장하는 거라고 생각한다. 이번 '김재중 아이돌'이라는 말로 이목을 받았으니, 저희 실력을 증명받고 싶다"며 포부를 드러냈다.

끝으로 키빗업은 "저희 키빗업 멤버들이 모였을 때 이야기를 나눈 적이 있다. 많은 사람들에게 긍정적인 메시지를 주자는 것이 공통된 의견이었다. 하나의 아이코닉한 그룹이 되어서 저희 음악을 들으셨을 때, 응원을 받거나 힘을 받길 바라는 마음이 있다. 앞으로 이런 부분에 중점을 두고 음악 작업을 해 나갈 것"이라고 전했다.

이날 오후 6시에 발매되는 키빗업의 첫 EP 앨범 '키빗업'에는 더블 타이틀곡 '키빗업'과 '레전더리'를 비롯해 '베스트 원(BEST ONE)', '쇼 미 섬씽(SHOW ME SOMETHING)', '폴라로이드(POLAROID)'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK 73년 역사 속 최고의 승부수는? [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 재계 2위 SK그룹이 창립 73주년을 맞아 고(故) 최종건 창업회장과 고 최종현 선대회장의 경영 철학을 되새긴다. 중동 전쟁 후폭풍에 대내외 경제 여건이 악화된 가운데, 차분히 기념식을 챙기며 SK그룹 특유의 SKMS(SK Management System) 정신을 강조한다. 8일 재계에 따르면, SK는 이날 서울 종로구 선혜원에서 창업회장과 선대회장을 기리는 '메모리얼 데이'를 비공개로 연다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장(부회장) 등 SK 오너 일가와 일부 경영진이 참석할 것으로 알려졌다. 행사가 열리는 선혜원은 최종건 창업회장의 사저이자 연구소로 사용된 공간으로, 현재는 인재 육성의 상징적 장소로 활용되고 있다. SK그룹은 해마다 창립 기념일에 선혜원에서 비공개 행사를 통해 그룹의 정체성과 경영 방향을 점검해 왔다. ◆ 1953년 4월 8일 창업주 최종건 회장이 세운 선경직물이 그룹 모태 SK그룹은 한국전쟁 직후인 1953년 4월 8일, 창업주인 최종건 회장이 설립한 선경직물(현 SK네트웍스)이 모태다. 선경직물은 나일론을 만들며 본격적인 섬유기업으로 빠르게 성장, SK그룹의 초석을 쌓았다. 1973년 동생 최종현 선대회장은 SK(당시 선경)를 세계 일류의 에너지·화학 회사로 키우기 위해 발 벗고 뛰었다. 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션)를 인수하고 해외 유전 개발에 나섰다. 서울 종로구 서린동 SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB] 현 최태원 회장의 부친인 최종현 회장은 정유화학에서 멈추지 않고 통신에 눈을 돌렸다. 1992년 노태우 정부 때 제2이동통신사업자로 선정됐지만 특혜 시비로 1주일만에 사업권을 자진 반납해야 했다. 이후 1994년 민영화되며 매물로 나온 한국이동통신(현 SK텔레콤)경쟁 입찰에 참여해 경영권을 확보했다. 현재 SK그룹의 핵심으로 꼽히는 반도체 사업 역시 최종현 회장이 1978년 선경반도체가 출발점이다. 다만 당시엔 전 세계를 강타한 2차 오일쇼크로 꿈을 접어야 했다. 최종현 회장의 의지는 2011년 최태원 회장이 하이닉스를 인수하면서 실현됐다. 최태원 회장은 2012년 SK하이닉스 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 언급하기도 했다. 아버지인 최종현 회장의 경영철학은 1998년, 38세의 나이에 SK그룹을 이어받은 최태원 회장이 이어가고 있다. ◆ 최태원 회장, 2012년 하이닉스반도체 인수 '신의 한수' SK그룹은 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션) 인수를 시작으로 적극적 인수합병(M&A)을 통해 재계 2위 그룹으로 성장했다. 특히 반도체 불황이던 지난 2012년 하이닉스 인수를 통해 그룹 체질을 바꿨다. 현재는 지주회사인 ㈜SK를 중심으로 에너지, 정보통신, 반도체, 배터리, 바이오 등을 주력 사업으로 하고 있다. 그 동안 세 차례 대형 인수합병(M&A)을 통해 삼성에 이은 재계 2위 그룹으로 성장했다는 것이 재계의 일반적 평가다. 특히 최태원 회장이 주도한 지난 2012년의 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수는 '신의 한수'로 꼽힌다. 당시만 해도 반도체 업황이 좋지 않았고, 통신과 정유 등 기존 사업과의 시너지 효과가 불분명 하다는 이유로 부정적인 여론이 많았다. 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌 DB] 그러나 최태원 회장은 "(당시 반도체업계 3위 일본 엘피다 파산으로) 반도체 시장 경쟁자가 줄었고 반도체 산업 특성상 신규 진입자가 뛰어들 가능성은 사실상 없다. 게다가 하이닉스가 지금은 실적이 나쁘지만 경쟁력은 여전히 뛰어나다"며 3조원을 들여 하이닉스를 인수했다. SK하이닉스는 현재 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하며 글로벌 인공지능(AI) 시장을 주도하고 있다. 올해 초 최태원 회장은 신년사에서 "AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자"라며 '승풍파랑'(乘風破浪)의 도전을 강조했다.  재계 한 관계자는 "SK그룹은 AI의 핵심인 반도체(SK하이닉스)와 통신(SK텔레콤), 에너지 인프라(SK이노베이션)까지 'AI 밸류체인'을 두루 갖춘 대기업으로 세계적으로도 손꼽힌다"라고 말했다. tack@newspim.com 2026-04-08 10:27
사진
"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동