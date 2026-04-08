17세기 충청도 한글편지 200여 점 공동 연구 나선다

AI 핵심 요약beta
- 국립한글박물관과 한국유교문화진흥원이 8일 충청도 한글문화유산 연구 업무협약을 체결했다.
- 나주 임씨 문중 한글자료 200여 점을 공동 연구하며 판독과 번역을 진행한다.
- 9월 3일 학술집담회에서 임세검 내외 한글편지 연구 성과를 공개한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국립한글박물관과 한국유교문화진흥원이 손을 잡고 17세기 이후 충청도 지역 한글문화유산 연구에 본격 착수한다.
두 기관은 8일 '지역 한글문화유산의 발굴 및 활용'을 위한 업무협약을 체결하고, 충남 논산의 나주 임씨 문중이 남긴 한글자료 200여 점을 공동 연구하기로 했다. 해당 자료는 한글편지를 비롯해 기일록, 생일록 등으로 구성되며, 작성자와 시기를 특정할 수 있어 17세기 이후 충청도 지역의 국어사와 생활사를 살필 수 있는 귀중한 사료로 평가된다.
올해와 내년에 걸쳐 진행되는 공동 연구에서는 자료 판독과 주석 작업, 현대어 번역을 수행하고 그 결과를 일반에 공개할 계획이다. 오는 9월 3일에는 '17세기 이후 나주 임씨 문중 한글편지의 특성과 가치'를 주제로 학술 집담회도 열린다. 여기서는 한국유교문화진흥원이 별도로 조사 중인 임세검(1657~1709)과 부인 덕수 이씨(1659~1718) 내외 무덤 출토 한글편지 20여 점의 연구 성과도 함께 공개될 예정이다.
국립한글박물관 관계자는 "한국유교문화진흥원을 시작으로 향후 다른 지역 한글문화유산도 국민이 함께 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com