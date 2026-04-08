안양시, 개인정보 보호·정보 보안 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 7일 오후 5시 시청 강당에서 전 직원 대상 개인정보 보호 및 정보보안 교육을 실시했다.
- 최근 유출 사고 대비 보안 의식 강화와 실무 대응력 높이기 위해 마련했다.
- 심미나 교수가 실무형 보안 전략 강연하며 내부 유출 위험성을 강조했다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 지난 7일 오후 5시 시청 강당에서 공직자, 공공기관 및 협력기관 임직원 등 전 직원을 대상으로 '2026년 개인정보 보호 및 정보보안 교육'을 실시했다고 8일 밝혔다.
시에 따르면 이번 교육은 최근 공공과 민간 영역을 불문하고 발생하는 개인정보 유출 사고에 대비해 공직 사회의 보안 의식을 강화하고 실무 대응력을 높이기 위해 마련됐다.
강연은 경기도 정보보호 담당 사무관을 역임한 현장 전문가 심미나 성결대학교 컴퓨터공학과 교수가 맡았다. 심 교수는 실제 행정 현장에서 발생할 수 있는 취약 사례를 바탕으로 '실무형 보안 전략'을 전수해 직원들의 높은 이해를 끌어냈다.
특히, 시는 이번 교육에서 외부 해킹 위협뿐만 아니라, 개인정보 취급자의 사소한 실수나 업무상 부주의로 인한 내부 유출의 위험성을 집중적으로 조명했다. 관리자의 작은 방심이 시 전체의 행정 신뢰를 무너뜨릴 수 있다는 점을 분명히 했다.
시 관계자는 "우리가 다루는 데이터 하나하나가 곧 시민의 소중한 삶"이라며, "보안 사고가 우리 시라고 해서 예외일 수 없다는 엄중한 경각심을 바탕으로 교육을 준비했다"고 밝혔다.
이어 "공직자의 손끝에서 안양시의 신뢰가 결정된다는 책임감을 느끼고, 모든 직원이 정보 보호를 생활화할 수 있도록 독려하겠다"고 덧붙였다.
시는 향후 정기적인 교육을 실시하고, 상시 점검 체계를 가동해 단 한 건의 보안 사고도 발생하지 않는 '정보보호 선도 도시'를 구축하는 데 행정력을 집중할 방침이다.
1141world@newspim.com