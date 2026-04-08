익산시, 상수관망 정비 526억원 투입...급수환경 개선 추진

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 8일 노후 상수관망 68㎞를 2031년까지 교체한다.
- 총 526억 원 투입으로 구도심 52㎞와 북부권 16㎞를 정비한다.
- 유수율 85% 달성으로 연 60억 원 생산비 절감 효과를 낸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유수율 85% 향상 및 예산 절감 기반 재정 효율성 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 노후 상수관망 정비를 통해 급수 환경 개선과 재정 효율화에 나선다.
8일 시에 따르면 구도심과 북부권을 중심으로 추진되는 이번 사업은 총 526억 원(국비 263억 원 포함)이 투입되며, 2031년까지 노후 수도관 68㎞를 교체해 유수율을 85%까지 끌어올리는 것이 목표다.
구도심 금강 급수구역(평화동·마동·동산동 일원)은 2030년까지 357억 원을 들여 52㎞를 정비하고, 북부권 금마 급수구역(함열읍 등)은 2031년까지 169억 원을 투입해 16㎞ 구간을 교체할 계획이다.
현재 해당 지역은 유수율이 60% 이하로 낮은 수준으로, 시는 단계적 정비를 통해 누수 저감과 함께 상수도 경영 효율 및 재정 건전성 확보에 나설 방침이다.
앞서 신흥 급수구역 현대화 사업에서는 유수율을 90%대까지 끌어올리며 연간 약 23억 원의 예산 절감 효과를 거둔 바 있다.
이번 사업 완료 시 연간 약 600만 톤의 누수 방지와 함께 약 60억 원의 수돗물 생산비 절감이 기대된다. 시는 올해 정부와 사전 기술 검토를 마친 뒤 내년부터 공사를 본격화할 예정이다.
심지영 상하수도사업단장은 "정비사업 확대를 통해 유수율을 높이고 시민이 안심하고 수돗물을 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com