동해시, 도민체전 준비 '실행 중심' 전환…체육시설 정비 막바지

AI 핵심 요약beta
- 강원 동해시가 제61회 도민체전과 제19회 장애인생활체육대회 개최를 앞두고 실행 중심 체제로 전환했다.
- 동해시는 총 89억 원을 투입해 동해웰빙레포츠타운 중심으로 경기장 시설 정비를 4월 말까지 마무리할 계획이다.
- 동해종합경기장, 하키장, 야구장 등 주요 시설의 인조잔디 교체와 전광판 설치 등 개선 공사를 진행 중이다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 제61회 강원특별자치도민체육대회와 제19회 강원특별자치도장애인생활체육대회를 앞두고 전 분야 준비를 '실행 중심 체제'로 전환하며 속도를 내고 있다.
8일 시에 따르면 도민체전 성공개최를 위해 경기 운영뿐만 아니라 숙박·음식·교통·안전 등 도시 전반의 수용태세를 점검하는 한편, 선수단과 관람객을 맞이하기 위한 경기장 시설 개선 공사를 마무리 단계로 끌어올리고 있다.
동해시는 지난해부터 총 89억 원을 투입해 동해웰빙레포츠타운을 중심으로 주요 체육시설에 대한 대대적인 정비를 추진 중이다.
동해종합경기장은 외관 정비와 내·외부 트랙 보수, 화장실 리모델링을 진행하고 있으며, 4월 말까지 공사를 마무리해 개·폐회식과 주요 경기를 치를 수 있는 여건을 갖출 계획이다.
또한 썬라이즈 하키장과 보조경기장은 인조잔디 교체가 이뤄지고 있으며, 동트는 야구장에는 전광판 설치와 더그아웃 정비, 인조잔디 교체 등 전반적인 시설 개선이 진행되고 있다.
국민체육센터는 냉난방 설비 교체와 마루바닥 공사로 5월 말까지 휴관하며, 동해체육관 전기 공사도 순차적으로 추진되는 등 경기 여건 개선이 병행되고 있다.
시는 경기장 간판 정비와 주변 환경정비 등 소규모 시설 개선도 이달 중 마무리해 선수단 동선과 관람 편의를 높일 방침이다. 향후 자원봉사자 운영, 시민 참여, 관광·상권 연계, 개·폐회식 준비 상황 등도 단계적으로 공개할 예정이다.
심규언 동해시장은 "시설 정비로 일시적인 불편이 있을 수 있지만 대회 이후 시민들이 더 쾌적한 환경에서 체육활동을 즐길 수 있도록 준비하고 있다"며 "도민체전과 장애인체전이 동해시의 역량과 시민의 힘을 보여주는 계기가 되도록 남은 기간 철저히 준비하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com