부산교육청, 유아 대상 '정서·심리 지원 집단 상담' 운영

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 8일 유아 정서·심리 지원 집단 상담을 운영한다.
- 올해 처음 도입해 유치원 적응 어려움 겪는 유아를 대상으로 한다.
- 전문 상담사가 모래놀이로 주 1회 4회 실시하며 8월까지 진행한다.
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교사와 협력 정서적 특성 공유
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 유아의 정서·심리적 어려움을 조기에 발견하고 예방적 지원을 강화하기 위해 '유아 정서·심리 지원 집단 상담'을 운영한다고 8일 밝혔다.
이번 상담은 유아 발달단계에 맞는 정서·심리 지원 프로그램 부족과 소규모 학급 증가로 또래 간 상호작용 기회가 줄어든 점을 보완하기 위해 올해 처음 도입했다.
유치원 적응 과정에서 또래 관계에 어려움을 겪는 유아에 대한 지원이 필요하다는 현장의 요구를 반영했다.
상담 대상은 사전에 정서·심리 지원을 신청한 학급 중 선정된 21개 학급을 대상으로 오는 8월까지 진행한다.
상담은 전문 모래놀이 상담사가 유치원 방문해서 상담을 실시하며 전문상담사 1명이 4~5명의 유아를 대상으로 발달 수준을 고려한 모래놀이 집단상담을 통해 유아의 정서적 안정을 지원할 예정이다.
상담은 주 1회, 회당 40분씩 총 4회 운영하며 상담 종료 후에는 상담사와 담임교사가 협력해 유아의 정서·행동 특성에 대한 이해를 공유한다.
김석준 교육감은 "유치원 현장에서 또래관계와 정서적 어려움을 겪는 유아가 늘고 있는 만큼 이번 집단상담이 교사와 유아 모두에게 마음을 보듬는 실질적인 도움이 될 것"이라며 "유아의 건강한 성장을 위한 맞춤형 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com