리센느, 8일 디지털 싱글 '런어웨이' 공개

AI 핵심 요약beta
- 리센느가 8일 새 디지털 싱글 런어웨이를 공개했다.
- 8일 오후 5시 SNS 카운트다운 라이브로 팬들과 소통한다.
- 9일 엠카운트다운을 시작으로 음악방송을 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 리센느(RESCENE)가 새 디지털 싱글로 컴백한다.
리센느는 8일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 디지털 싱글 '런어웨이(Runaway)'를 공개한다.
리센느는 컴백을 기념해 팬들과의 특별한 소통 이벤트도 준비했다. 디지털 싱글 '런어웨이' 음원 공개 1시간 전인 이날 오후 5시 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 컴백 카운트다운 라이브를 진행하며 팬들과 소통할 계획이다.
이들은 지난 7일 '런어웨이'의 뮤직비디오 티저를 추가 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다. 공개된 영상 속 리센느는 누군가의 감시 아래 틀에 박힌 일상을 보내는 모습으로 긴장감을 자아냈다.
이번 앨범의 메인 향기는 '인센스(Incense)'로, 스산한 공기 속에 무겁게 가라앉은 침묵과 그 위를 천천히 감도는 연기를 떠올리게 하는 향이다. 리센느 특유의 고급스럽고 아련한 감성 위에 조용한 긴장감을 더하며, 한층 단단해진 내면과 분명해진 방향성을 드러낸다.
'런어웨이'는 리센느가 만들어가는 새로운 방향성과 끝내 자신들만의 색에 도달하고자 하는 의미를 선명하게 보여주는 곡이다. 앞으로 밀어붙이는 듯한 리듬 위에 몽환적인 기타 레이어와 미래적인 감각의 신스 사운드가 더해져, 긴장감과 추진력을 동시에 완성했다.
또한 신곡 '런어웨이'는 단순한 탈출에 머무르지 않고, 스스로 선택한 방향으로 나아가며 자신이 선택한 길 위에서 진짜 '나'와 '우리'를 완성해 가는 이야기를 담았다.
리센느는 오는 9일 오후 방송되는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 활발한 음악방송을 이어갈 예정이다.
alice09@newspim.com