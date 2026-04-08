경기도 '도서 크라우드 펀딩 지원사업' 참여 기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 8일 출판 생태계 활성화를 위해 크라우드펀딩 지원사업에 참가할 출판사와 서점을 27일까지 모집한다.
- 선정된 20개 내외 프로젝트에 기업당 500만 원의 운영 지원금과 성공 시 최대 100만 원의 매칭 지원금을 제공한다.
- 참가 기업은 9월부터 11월까지 플랫폼에서 펀딩을 진행하고 독자에게 도서 리워드 발송을 완료해야 한다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도내 출판 생태계 활성화와 유통 다각화를 위해 '2026 경기도서 크라우드 펀딩 지원사업'에 참가할 출판사와 서점을 오는 27일까지 모집한다.
8일 도에 따르면 이번 사업은 지난 6일 출범한 경기도의 문화 크라우드펀딩 플랫폼 '컬처모아'를 통해 신간 도서를 출간하거나 서점 활동과 결합한 출판 프로젝트를 준비 중인 경기도 소재 출판사 및 서점을 대상으로 한다. '크라우드펀딩(Crowdfunding)'이란 대중이 십시일반 자금을 모아 특정 프로젝트에 참여하거나 투자하는 방식을 뜻한다.
만화, 웹툰, 웹소설 등 장르 제한 없이 신규 출판 콘텐츠라면 모두 지원할 수 있으며, 글쓰기 모임 등 서점 내 활동과 연계된 프로젝트도 참여할 수 있다.
경기도와 경기콘텐츠진흥원은 총 20개 내외의 프로젝트를 선정해 기업당 500만 원의 펀딩 운영 지원금을 지급한다. 또한 배너 광고 등 홍보를 돕고, 펀딩 성공 시 최대 100만 원의 매칭 지원금을 추가로 제공할 계획이다.
선정된 프로젝트는 올해 9월까지 플랫폼 '온오프믹스'에서 펀딩을 시작해 11월까지 독자에게 도서 등 리워드 발송을 모두 마쳐야 한다.
참가를 희망하는 기업은 오는 27일 오후 3시까지 경콘진 공식 누리집을 통해 온라인으로 접수하면 된다.
강지숙 경기도 콘텐츠산업과장은 "이번 모집에 참신한 시각을 가진 신진 작가와 보석 같은 원고를 보유한 출판사들의 많은 참여를 바란다"며 "콘텐츠 산업의 뿌리인 출판 생태계가 더욱 건강하고 다양하게 성장할 수 있도록 정책적 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com