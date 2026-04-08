전국 광역단체장 4월8일 일정

AI 핵심 요약beta
- 고광완 광주시장 직무대행이 7일 화루 작가전 참석한다.
- 김영환 충북지사가 도청 복지홀 개장식과 브리핑을 진행한다.
- 박형준 부산시장이 노후도시정비 계획 국토부 승인을 브리핑한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲고광완 광주시장 직무대행
- 광주화루 10인의 작가전(16:30 광주은행 본점)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 제54회 보건의 날 기념식(11:00 담양문화회관)
- 섬박람회 입장권 구매약정식(17:30 VIP실, 전남개발공사)
▲김영환 충북지사
- 도청 복지홀 개장식(09:00 신관5층 복지홀)
- 현안 관련 언론브리핑(10:30 브리핑룸)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 제39대 신임 경상북도경찰청장 내방(09:20 행정부지사실)
- 초대형 산불 피해 극복 현장 회의(10;30 임하면복지회관)
- 도내 산불위기 대응 재난안전대책본부 회의(14:00 충무시설 영상회의실)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲김진태 강원도지사
- 남춘천여중 탁구부 창단식 및 탁구전용구장 개관식 (10:00 남춘천여자중학교)
- 강원 소방관 복지정책 점검 (14:00 도청 달빛카페)
- 비상경제 점검 확대간부회의(15:00 별관 대회의실)
▲이장우 대전시장
- 2027년 국비확보 발굴 보고회(09:00 중회의실)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 외부 일정 없음
▲김태흠 충남지사
- 외부 일정 없음
▲박형준 부산시장
- 브리핑-노후계획도시정비 기본계획 국토부 승인 및 고시(14:00 9층 기자회견장)
- 부산 어린이병원 후원금 전달식(14:20 의전실)
▲박완수 경남지사
- 2026 전국생활체육대축전 자원봉사자 발대식(14:00 김해롯데호텔앤리조트 1층 가야홀)
▲김두겸 울산시장
- 2026년 지방통합방위회의 (15:00 통합방위종합상황실)
▲유정복 인천시장
- 양성평등위원회 (14:00)
▲김성중 경기도지사 권한대행
- 통상업무
▲박천수 제주도지사 권한대행
- 지역안전지수 추진상황 점검 회의(16:00 탐라홀)
[전국종합=뉴스핌]