전국 광역단체장 4월8일 일정

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AI 핵심 요약

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  • 고광완 광주시장 직무대행이 7일 화루 작가전 참석한다.
  • 김영환 충북지사가 도청 복지홀 개장식과 브리핑을 진행한다.
  • 박형준 부산시장이 노후도시정비 계획 국토부 승인을 브리핑한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

▲고광완 광주시장 직무대행
- 광주화루 10인의 작가전(16:30 광주은행 본점)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 제54회 보건의 날 기념식(11:00 담양문화회관)
- 섬박람회 입장권 구매약정식(17:30 VIP실, 전남개발공사)

김영환 충북지사.[사진=뉴스핌DB]

▲김영환 충북지사
- 도청 복지홀 개장식(09:00 신관5층 복지홀)
- 현안 관련 언론브리핑(10:30 브리핑룸)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 제39대 신임 경상북도경찰청장 내방(09:20 행정부지사실)
- 초대형 산불 피해 극복 현장 회의(10;30 임하면복지회관)
- 도내 산불위기 대응 재난안전대책본부 회의(14:00 충무시설 영상회의실)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲김진태 강원도지사
- 남춘천여중 탁구부 창단식 및 탁구전용구장 개관식 (10:00 남춘천여자중학교)
- 강원 소방관 복지정책 점검 (14:00 도청 달빛카페)
- 비상경제 점검 확대간부회의(15:00 별관 대회의실)
▲이장우 대전시장
- 2027년 국비확보 발굴 보고회(09:00 중회의실)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 외부 일정 없음
▲김태흠 충남지사
- 외부 일정 없음
▲박형준 부산시장
- 브리핑-노후계획도시정비 기본계획 국토부 승인 및 고시(14:00 9층 기자회견장)
- 부산 어린이병원 후원금 전달식(14:20 의전실)
▲박완수 경남지사
- 2026 전국생활체육대축전 자원봉사자 발대식(14:00 김해롯데호텔앤리조트 1층 가야홀)
▲김두겸 울산시장
- 2026년 지방통합방위회의 (15:00 통합방위종합상황실)
▲유정복 인천시장
- 양성평등위원회 (14:00)
▲김성중 경기도지사 권한대행
- 통상업무
▲박천수 제주도지사 권한대행
- 지역안전지수 추진상황 점검 회의(16:00 탐라홀)

[전국종합=뉴스핌]

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[뉴스핌 베스트 기사]

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"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29
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민주, 경기지사 후보에 추미애 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 6·3 지방선거 경기지사 후보로 추미애 의원이 7일 최종 확정됐다. 추 의원은 한준호 의원, 김동연 경기지사와 3인 본경선에서 과반을 득표하며 결선투표 없이 본선에 직행했다. 소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 "기호 2번 추미애 후보가 민주당 9회 지방선거 경기지사 후보자로 선출되었음을 선포한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 경선후보가 1일 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 더불어민주당 경기도지사 후보자 2차 TV 합동토론회에 참석해 시작을 기다리고 있다. 2026.04.01 photo@newspim.com 소 위원장은 "본경선에서는 최고 득표자가 과반 득표를 하였으므로 결선 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정됐다"고 말했다. 이날 후보자별 순위와 득표율은 별도로 공개되지 않았다. 본경선은 지난 5일부터 7일까지 사흘간 실시됐으며, 권리당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행됐다. seo00@newspim.com 2026-04-07 18:41

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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