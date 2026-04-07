과천, 시 승격 40주년 기념 '2026 과천시 건강 한마당 행사' 개최

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 11일 관문체육공원과 중앙공원에서 건강 한마당 행사를 개최한다.
- 제3회 걷기대회와 치매극복 걷기행사, 건강체험 프로그램을 통합 운영한다.
- 혈당 측정과 완주 보상, 다양한 상담 체험을 제공한다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 11일 관문체육공원과 중앙공원 일대에서 제54회 보건의 날과 시 승격 40주년을 기념한 '2026 과천시 건강 한마당 행사'를 개최한다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 '제3회 과천시보건소 걷기대회'와 '한마음 치매극복 과천걷기행사', '건강체험 한마당'을 통합해 운영되며, 시민들이 참여할 수 있는 다양한 건강 프로그램이 마련된다.
걷기대회는 사전 신청자들이 참여한 가운데, 오전 10시 관문체육공원에서 출발해 막계 제1잠수교를 거쳐 중앙공원 음악당까지 약 4.3km 구간으로 진행된다. 현장에서는 걷기 전후 혈당 측정 프로그램이 운영되며, 완주자에게는 지역화폐가 지급될 예정이다. 또한, 과천시가 시승격 40주년을 기념해 제작한 소통캐릭터 '송이·율이'와 함께 사진을 찍는 공간도 마련된다.
한마음 치매극복 과천걷기행사에는 사전 신청한 시민 100여 명이 참여해 관문체육공원 운동장에서 중앙공원까지 약 1.5km 구간을 함께 걸으며 치매 예방을 위한 건강한 생활 습관의 중요성을 되새기는 시간을 갖는다.
중앙공원에서는 오전 11시부터 오후 3시까지 건강체험 한마당이 열려 보건소와 관계 기관이 참여하는 건강 상담과 체험 프로그램이 진행된다.
주요 프로그램으로는 구강·알레르기 건강 교육, 심폐소생술 교육, 금연 체험, 치매 예방 체험, 영유아 애착 형성, 마음 건강 검진, 복약 상담 등이 운영된다.
과천시 관계자는 "이번 행사를 통해 시민들이 일상에서 건강한 생활 습관을 실천하는 계기가 되길 바란다"라며 "앞으로도 다양한 건강 증진 프로그램을 추진하겠다"라고 밝혔다.
1141world@newspim.com