김동연, 민주당 경기지사 경선 패배 승복..."성찰과 성장의 계기 삼겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김동연 지사가 7일 경기도지사 경선 패배를 승복했다.
- 추미애 후보에게 축하를 전하고 부족함을 성찰했다.
- 당과 경기도를 위해 헌신을 계속하겠다고 밝혔다.
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"결과 겸허히 수용...더 낮은 자세로 민주당·경기 31개 시군 위해 헌신"
지지자들에 변함없는 전진 당부..."흔들림 없이 함께 걷겠다"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도지사 후보 경선에 나섰던 김동연 지사가 경선 결과에 대해 겸허한 승복의 뜻을 밝혔다.
김 지사는 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "존경하는 경기도민 여러분, 사랑하는 당원동지 여러분의 선택을 겸허히 받아들인다"며 경선 패배를 공식 인정했다.
김 지사는 이날 올린 글에서 먼저 경선 승자인 추미애 후보에게 진심 어린 축하를 건넸다. 그는 "추미애 후보님께 진심으로 축하드린다. 함께 완주한 한준호 후보님도 고생 많으셨다"며 "이재명 정부와 경기도를 위한 추미애 후보님의 헌신이 빛을 발하길 기원한다"고 전했다.
이어 자신의 부족함을 인정하며 성찰의 자세를 보였다. 김 지사는 "저 김동연, 많이 부족했다"며 "이번 결과를 성찰과 성장의 계기로 삼겠다"고 덧붙였다.
경선 결과와 관계없이 당과 지역을 위한 헌신은 계속하겠다는 의지도 분명히 했다.
김 지사는 "더 낮은 자세로, 더 절박한 마음으로 이재명 정부를 위해, 민주당을 위해, 경기도 31개 시군 우리동네를 위해 제게 주어진 모든 책임을 끝까지 이행하겠다"고 강조했다. 이는 현직 지사로서의 소임은 물론, 차기 지방선거에서 민주당의 승리를 위해 조력하겠다는 뜻으로 풀이된다.
특히 김 지사는 함께 뛰어준 자원봉사자와 지지자들을 향해 각별한 감사의 마음을 전했다.
그는 "우리의 길은 끝난 것이 아니다"라며 "이재명 정부의 성공과 민주당의 승리, 경기도를 위해 변함없이 힘차게 전진해 달라"고 당부했다. 아울러 "그 길에 저도 흔들림 없이 여러분과 함께 걷겠다"며 향후 정치적 행보에 대한 의지를 다졌다.
지역 정가에서는 김 지사의 신속하고 깔끔한 승복 선언이 경선 이후의 당내 결속을 다지고, 본선 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 보고 있다. 김 지사는 '이재명 정부'와 '민주당의 승리'를 거듭 강조하며 원팀(One-Team) 정신을 부각했다.
한편, 더불어민주당 6·3 지방선거 경기지사 후보로 추미애 의원이 7일 최종 확정됐다. 추 의원은 한준호 의원, 김동연 경기지사와 3인 본경선에서 과반을 득표하며 결선투표 없이 본선에 직행했다.
소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 "기호 2번 추미애 후보가 민주당 9회 지방선거 경기지사 후보자로 선출되었음을 선포한다"고 밝혔다.
소 위원장은 "본경선에서는 최고 득표자가 과반 득표를 하였으므로 결선 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정됐다"고 말했다. 이날 후보자별 순위와 득표율은 별도로 공개되지 않았다.
본경선은 지난 5일부터 7일까지 사흘간 실시됐으며, 권리당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행됐다.
1141world@newspim.com