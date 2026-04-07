[핌in현장] '유미의 세포들3' 순록 온다…김재원 "유니콘 연하남 보여줄 것"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 멈춘 줄 알았던 감정이 다시 반응하기 시작한다.

7일 서울 구로구에 위치한 더링크호텔에서 진행된 제작발표회에는 연출을 맡은 이상엽 감독과 배우 김고은, 김재원이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 전했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 배우 김고은(왼쪽)과 김재원이 7일 오후 서울 구로구 더링크서울 트리뷰트포트폴리오호텔에서 열린 유미의 세포들 시즌3 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.07 ryuchan0925@newspim.com

'유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미(김고은)의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물로 인해 다시 한번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스다. 3년 만에 돌아오는 '유미의 세포들 시즌3'는 모든 걸 다 이룬 유미의 잠들어버린 세포들, 그 세포들을 다시 깨우는 로맨스를 담는다.

이상엽 감독은 "시즌3로 다시 인사드릴 수 있어 기쁘다"며 "성공 이후의 유미 이야기를 담았지만, 캐릭터 자체는 여전히 유쾌하고 사랑스럽다"고 설명했다. 이어 "시청 환경이 변화한 만큼 더 밀도 있는 전개를 위해 8부작으로 압축했다"며 "불필요한 부분을 덜어내고 핵심적인 재미와 감정에 집중했다"고 연출 방향을 밝혔다.

또 "원작과 완전히 동일하다고는 할 수 없지만, 현재를 살아가는 청춘들에게 공감될 수 있도록 각색에 신경 썼다"며 결말에 대한 궁금증을 높였다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 이상엽 감독(왼쪽부터), 배우 김고은과 김재원이 7일 오후 서울 구로구 더링크서울 트리뷰트포트폴리오호텔에서 열린 유미의 세포들 시즌3 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.07 ryuchan0925@newspim.com

5년째 '유미'로 살아온 김고은은 이번 시즌에서도 중심을 단단히 잡는다. 그는 "이 작품은 제게 첫 원톱 드라마였고, 분량이 많아 체력적으로 쉽지 않았지만 그만큼 애정이 깊다"며 "현장이 늘 웃음으로 가득했고, 정말 즐겁게 촬영했다"고 밝혔다. 이어 "시즌1과 2를 다시 보며 감정을 이어갔다. 유미는 성공 이후에도 본질적으로 달라지지 않는다. 특히 코믹한 요소가 많은 캐릭터라 연기하면서 굉장히 신났다"고 덧붙였다.

이번 시즌의 새로운 관전 포인트는 김재원이 연기하는 '순록'의 등장이다. 순록은 유미를 담당하는 원칙주의자 PD로, 냉철하고 이성적인 면모를 지녔지만 일상에서는 반전 매력을 드러내는 입체적인 인물이다. 김재원은 "원작에서 많은 사랑을 받은 캐릭터라 부담이 컸지만, 그만큼 더 연구하고 준비했다"며 "연하남이면서도 유니콘 같은 매력을 가진 인물이라 큰 기회라고 생각했다"고 말했다.

김고은과의 호흡에 대해서는 "처음부터 편하게 대해주셔서 빠르게 가까워질 수 있었다. 현장에서 많이 배우며 촬영했다"고 전했고, 김고은 역시 "호흡은 완벽했다고 생각한다. 하이라이트 영상을 보면서도 흐뭇하게 웃었다"며 "특히 순록의 '응큼 세포'가 큰 역할을 할 것"이라고 귀띔해 기대를 더했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 배우 김고은(왼쪽)과 김재원이 7일 오후 서울 구로구 더링크서울 트리뷰트포트폴리오호텔에서 열린 유미의 세포들 시즌3 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.07 ryuchan0925@newspim.com

두 사람은 10살의 나이 차이가 난다. 김고은은 "현실적인 간극을 줄이기 위해 노력도 했다"며 웃음을 보였고, "김재원이 또래보다 성숙한 면이 많아 크게 차이를 느끼지 못했다"고 말했다. 김재원 역시 "전혀 거리감이 없었고, 그냥 너무 예쁘고 좋은 누나"고 화답했다.

캐릭터 구현을 위한 디테일도 눈길을 끈다. 김고은은 "글을 쓰는 직업 특성상 간결하고 실용적인 헤어스타일을 선택했다"고 설명했고, 김재원은 "안경과 헤어, 스타일링으로 일할 때와 일상에서의 대비를 주려 했다"며 "냉철한 모습과 '댕댕미' 있는 모습을 동시에 표현하려 했다"고 밝혔다.

이상엽 감독은 김재원에 대해 "경력은 길지 않지만 다양한 캐릭터를 소화할 수 있는 배우"라며 "실제로 만나보니 순록과 이미지가 잘 맞았고, 긴장 속에서도 능숙하게 연기하려는 모습이 인상적이었다"고 전했다.

이번 시즌은 분량은 줄었지만 감정의 밀도는 더욱 짙어졌다. 특히 기존 14부작에서 8부작으로 축소된 만큼 빠른 전개와 압축된 서사가 특징이다. 이에 대해 감독은 "더 콤팩트하게, 재미있는 부분만 남기고자 했다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 배우 김고은(왼쪽)과 김재원이 7일 오후 서울 구로구 더링크서울 트리뷰트포트폴리오호텔에서 열린 유미의 세포들 시즌3 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.07 ryuchan0925@newspim.com

끝으로 김고은은 "보고만 있어도 기분이 좋아지고 OST만 들어도 설레는 드라마다. 이런 감성의 작품은 흔치 않다. 꼭 함께해주셨으면 좋겠다"고 시청을 당부했다.

김재원 역시 "유미와 순록의 관계가 '혐관'으로 시작해 점점 변화하는 과정이 큰 재미 포인트다. 설렘과 공감을 동시에 느낄 수 있을 것"이라고 전했다.

한편, 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 오는 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.

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