'유미의 세포들 시즌3' 메인 포스터 공개…잠든 세포 깨운 '순록' 미소

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '유미의 세포들 시즌3' 김고은의 잠들었던 세포들이 벼락 같이 날아든 김재원의 미소에 깨어난다.

오는 4월 13일 공개되는 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 24일 스타작가 유미(김고은)와 담당 PD 순록(김재원) 사이에 로맨틱한 날벼락이 떨어지는 '심쿵 주의보' 메인 포스터를 공개해 설렘을 높였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '유미의 세포들' 포스터. [사진=tvN] 2026.03.24 moonddo00@newspim.com

3년 만에 돌아온 '유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물로 인해 다시 한 번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 담는다. '유미 그 자체'를 연기한 김고은을 중심으로 대세 청춘 배우 김재원의 합류, 믿고 보는 이상엽 감독과 송재정·김경란 작가의 재회가 기대를 높인다.

그런 가운데 공개된 메인 포스터는 유미에게 찾아온 새로운 사랑을 기대케 한다. 먼저 설렘이 가득 담긴 사랑스러운 미소를 짓고 있는 유미와 시크한 순록 사이로 반짝이며 떨어지는 하트 모양의 날벼락이 눈길을 끈다. 여기에 '벼락 같이 날아든 그의 미소에 잠들었던 세포들이 깨어났다'라는 문구는 유미와 순록의 예측 불가한 연상연하 로맨스에 대한 궁금증을 높인다. 작가로서 성공했지만 여전히 사랑이 어려운 유미와 달콤한 얼굴에 그렇지 못한 '팩폭'을 날리는 줄리 문학사 PD 순록이 시청자들의 연애 세포를 어떻게 깨울지 기대를 더한다.

평온했던 유미의 심장을 다시 말랑말랑하게 만들 순록, '집돌이' 순록을 집밖에서도 '풀충전 배터리'로 만들 유미. 서로의 세포마을을 요동치게 한 날벼락 같은 변화에 깜짝 놀란 유미와 순록의 사랑 세포들의 모습이 눈길을 끈다. 유미와 순록의 설레는 변화와 함께 활기를 찾은 세포들의 귀여운 활약에도 기대가 쏠린다.

'유미의 세포들 시즌3' 제작진은 "작가로서 성공했지만 무미건조한 일상에 빠져 있던 유미가 반전의 '집돌이' 순록으로 인해 변화를 맞이한다"라면서 "유미의 고민과 성장, 그리고 순록과의 재기발랄한 연상연하 로맨스를 기대해 달라"고 전했다.

한편, 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 오는 4월 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.

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