광양시, 친환경 자원순환단지 설치 본격화

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 7일 2030년 직매립 금지 대비 친환경 자원순환단지 설치사업을 추진했다.
- 입지후보지 모집 실패 후 전역 후보지로 전환하고 주민대표 4명을 위원회에 위촉했다.
- 입지타당성 조사로 19개 후보지 압축하고 2026년 3월 환경영향평가 본안 협의를 마무리했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양시는 2030년 생활폐기물 직매립 전면 금지에 대비해 자원회수시설(소각시설 등)을 포함한 '친환경 자원순환단지 설치사업'을 본격 추진하고 있다고 7일 밝혔다.
시는 2023년 9월 입지선정계획 공고 후 입지후보지 공개 모집을 했으나 신청이 없어 광양시 전역을 후보지로 전환하고 전 지역 주민을 대상으로 입지선정위원회 주민대표를 선정했다.
이에 따라 대표적인 주민대표 기구인 전국이통장연합회 광양시지부에 추천을 요청해 3명을 주민대표로 위촉했고 이후 논의를 거쳐 현재는 주민대표 4명이 위원회에 참여 중이다.
광양시는 '폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률'에 따라 입지선정위원회를 구성하고 입지타당성 용역을 통해 총 44개 후보지를 발굴했다. 위원회 심의를 거쳐 후보지를 19개로 압축하고 최적후보지 1곳과 대안후보지 1곳을 선정했다.
2024년 10월에는 입지타당성 조사 결과를 공개하고 주민 의견을 수렴했으며 같은 해 12월과 2025년 2월에는 후보지 인근 주민 60명을 대상으로 제주 소각장·바이오가스화시설·선별장 등 자원순환시설 견학을 실시해 시설 이해도를 높였다.
시는 2025년 4월 전략환경·기후변화영향평가 초안 공람 및 합동 설명회, 10월 공청회를 통해 사업 추진 경과를 알리고 주민 의견을 추가로 수렴했다. 이어 2025년 11월 의견 반영 결과를 공개하고 2026년 3월 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가 본안 협의를 마무리했다.
광양시 관계자는 "자원순환단지 설치사업은 시민 생활을 뒷받침하는 필수 공공시설"이라며 "관련 법령과 절차를 준수해 투명하고 적법하게 사업을 추진하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com